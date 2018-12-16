قلقيلية: إصابة حرجة في مواجهات مع الاحتلال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب، ظهر اليوم الأحد، شاب بجروح حرجة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة.

ووفقًا للمصادر الفلسطينية، فإن الشاب الذي لم تعرف هويته بعد، أصيب بعيار ناري في منطقة الصدر، ونقل إلى مستشفى درويش نزال الحكومي في المدينة لتلقي العلاج.

من جانبها، قالت وزارة الصحة، إن الأطباء نجحوا في إيقاف نزيف الشاب، وإنه لا يزال داخل غرفة العمليات وحالته لا زالت حرجة.

ويسود الضفة منذ أيام توتر شديد، بعدما قرر جيش الاحتلال، فرض حصار على مدينتي رام الله والبيرة، حيث يجري عمليات بحث عن منفذي عمليات مسلحة ضد قوات الاحتلال، وخلال هذه العمليات قام جنود الاحتلال بإعدام 5 فلسطينيين.

ومنذ أشهر تقود كل من مصر وقطر والأمم المتحدة مشاورات للتوصل إلى تهدئة بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل.

وتهدف هذه الجهود إلى تخفيف الحصار المفروض على غزة، مقابل وقف احتجاجات الفلسطينيين في القطاع قرب الحدود مع إسرائيل.

ومنذ نهاية مارس/ آذار الماضي، ينظم آلاف الفلسطينيين مسيرات عودة عند حدود قطاع غزة، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن قطاع غزة.

ويقمع جيش الاحتلال تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد مئات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.