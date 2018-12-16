2018: انخفاض طلبات اللجوء إلى ألمانيا مع حاجتها للعمالة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توقعت الحكومة الألمانية انخفاض طلبات اللجوء حتى نهاية العام 2018، وذلك مقارنة بالعام 2017، ويشمل آلاف من الأطفال المولودين للمهاجرين الجدد، وفق ما ذكرته صحيفة "ويلد" الألمانية، اليوم الأحد.

وجاء في التقرير المبدئي الذي حصلت عليه الصحيفة أنه سيتم تقديم حوالي 166 ألف طلب لجوء بحلول نهاية العام الحالي، من ضمنهم 30 ألف طلب لأطفال ولدوا للمهاجرين في ألمانيا.

ويعتبر هذا العدد أقل مما جرى تسجيله عام 2017 والذي بلغ حينئذ 198,317 طلب لجوء، وحتى في العام الفائت كان العدد أقل بكثير من الهدف الذي حددته الحكومة، الذي يصل سنويا من 180 ألف حتى 220 ألف طلب لجوء على الأكثر.

ويذكر أن ألمانيا استقبلت أكثر من مليون طالب لجوء في الفترة بين العام 2006 حتى العام 2015، ومعظمهم لجأوا من سوريا والعراق وأفغانستان بسبب الحروب المندلعة في بلادهم.

ومنذ ذلك الحين، تباطأ تدفق المهاجرين بدرجة كبيرة.

يقول رئيس رابطة أرباب العمل في ألمانيا، إنغو كرامر إن اندماج المهاجرين في القوى العاملة في ألمانيا يسير بوتيرة أسرع من المتوقع، حيث يوجد 400 ألف منهم بالفعل في وظائف أو يحصلون على تدريب.

وكان قد طالب كرامر باسم أرباب العمل في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت تعجيل إصدار قانون استنقدام العمالة التي تمتلك المؤهلات، وذلك بسبب النقص بالعاملين في ألمانيا.