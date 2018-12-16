عودة: محطة توليد طاقة قرب كفر قاسم خطر على صحة الجمهور

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تخطط السلطات الإسرائيلية إقامة محطة توليد طاقة جديدة قرب كفر قاسم وجلجولية، وسط البلاد، الأمر الذي يرفضه الأهالي الذين نظموا تظاهرة احتجاجية أمام المكاتب الحكومية في اللد، بمشاركة رؤساء السلطات المحلية في المنطقة، قبل نحو أسبوعين.

وفي هذا السياق، أقرّت الحكومة الإسرائيلية إقامة 15 محطة لتوليد الطاقة التي تعمل بواسطة الغاز الطبيعي، بحيث ستقام المحطات وتُدار بواسطة شركات خاصة، التي تقوم بدورها بشراء أرضٍ لهذا الغرض. أيمن عودة

ولمحطة توليد الطاقة المقامة بالقرب من تجمع سكّاني مخاطر جدّيّة عدّة أهمّها صحة جمهور السكان المجاور لهذه المحطة، وخاصةً الأطفال منهم، بالإضافة إلى المخاطر البيئية والتخطيطية.

وفي تعقيبه قال رئيس القائمة المشتركة، النائب أيمن عودة: "لقد طرحتُ الموضوع بشكل مستعجل لمناقشته في لجنة الداخلية وجودة البيئة في الكنيست لما به من خطر على صحة الجمهور، سلامته وجودة حياته. إنّ حكومة رأس المال تخطّط من أجل المكاسب المادّية للمصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامّة بدون حسيب".

وأضاف أن "جمهورنا العربي هو أول المتضررين من مخطّط كهذا، حيث أنّ أهالي كفر قاسم يعانون الأمرّين من مخططات الحكومة القُطرية وبناء مرافق وبنى تحتيّة قُطريّة. سنواجه مخطّطات الحكومة الرأسمالية برلمانيًّا، مهنيًّا وجماهيريًّا من أجل إنصاف أهلنا في كفر قاسم وضمان سلامتهم".