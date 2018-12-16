سفينة Orange تعبر القناة بكابل بحري 3000 كيلو متر

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد البرماوي ١٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٤:٢٣ م

سفينة أورنج للكابلات البحرية

نجحت سفينة "رينيه ديكارت" التابعة لشركة "Orange Marine" -إحدى الشركات المملوكة لمجموعة أورنج الفرنسية- في عبور قناة السويس المصرية، لتستكمل مسيرتها تجاه الصين، قادمة من ميناء بريست الفرنسي، وتم بناء سفينة "رينيه ديكارت" خصيصا لصالح شركة Orange Marine التي تستخدمها في عمليات نقل وإنزال الكابلات البحرية، وتهدف سفينة رينيه ديكارت لتثبيت الكابل البحري FOA Fiber Optic Austral في دولة تشيلي، وهو من الكوابل البحرية المهمة والمؤثرة في عملية نقل البيانات عبر كابلات الألياف الضوئية بين الأطراف الجنوبية، ويبلغ طوله 3000 كيلومتر تقريبا.

وحصلت السفينة على إذن المرور عبر قناة السويس مقابل 110 آلاف يورو، باعتبار قناة السويس هي الممر الملاحي الأهم والأفضل حول العالم. وتعد شركة Orange Marine أحد أكبر مزودي خدمات الكوابل البحرية، ويعد أسطول "Orange Marine" من أكثر الأساطيل المؤهلة والأكثر خبرة حول العالم حيث يمثل ما يقرب من 15% من أساطيل