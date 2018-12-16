انت الان تتابع 15 مليون زائر في الدقيقة.. 12 معلومة عن بنك المعرفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - دعا الرئيس السيسي لتأسيسه فى 2014.. تم تدشينه في نوفمبر 2015.. وتم نشره على الإنترنت في «يوم الشباب المصري» في يناير 2016 خلال احتفال أقيم في دار الأوبرا

تعول وزارة التربية والتعليم والقائمون على ملف التعليم فى مصر كثيرا على بنك المعرفة المصرى، الذى تم تدشينه خلال عام 2015، بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى إليه فى عام 2014، من أجل تطوير منظومة التعليم وتحويل النظام التعليمى من الحفظ والتلقين إلى الفهم والمعرفة، من خلال أكبر شبكة على الإنترنت بها مواد موثقة ومراجعة من قبل مجموعة من الخبراء، ومتاحة لجميع الفئات العمرية عبر الإنترنت بالمجان، بالإضافة إلى وجود نماذج بحثية وتفاعلية وأفلام وثائقية للطلاب.

"التحرير" يرصد فى التقرير التالى أبرز 12 معلومة عن بنك المعرفة المصري: 1- بدأت فكرة إنشاء بنك المعرفة بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، عندما أعرب عن رغبته في تنشئة "مجتمع يفكر ويبتكر"، وتم تدشينه في نوفمبر 2015، أحد أكبر بنوك المعرفة الموجودة على مستوى العالم. وتم نشره على الإنترنت في «يوم



1- بدأت فكرة إنشاء بنك المعرفة بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، عندما أعرب عن رغبته في تنشئة "مجتمع يفكر ويبتكر"، وتم تدشينه في نوفمبر 2015، أحد أكبر بنوك المعرفة الموجودة على مستوى العالم. "التحرير" يرصد فى التقرير التالى أبرز 12 معلومة عن بنك المعرفة المصري:1- بدأت فكرة إنشاء بنك المعرفة بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، عندما أعرب عن رغبته في تنشئة "مجتمع يفكر ويبتكر"، وتم تدشينه في نوفمبر 2015، أحد أكبر بنوك المعرفة الموجودة على مستوى العالم. وتم نشره على الإنترنت في «يوم الشباب المصري» 9 يناير 2016 خلال احتفال أقيم في دار الأوبرا المصرية. 2- يعد مكتبة إلكترونية على شبكة الإنترنت بها مواد موثقة ومراجعة من الخبراء، هو متاح عبر الإنترنت بالمجان، والمحتوى الخاص به موثق ومراجع بطريقة علمية، بخلاف المحتوى الموجود على الإنترنت المجانى غير مراجع وغير موثق وعلى مسؤولية من يكتبه. 3- يخدم التعليم العالى والبحث العلمى ورياض الأطفال والقارئ العلمى، من خلال كم كبير من الفيديوهات التعليمية والدوريات العلمية والكتب، وهو مقسم لأربع بوابات:

"الباحثين - أعضاء هيئة التدريس - الطلبة - المعلمين - الأطفال - القراء للاطلاع العادي". 4- يستحوذ الأطباء والباحثون على نصيب الأسد من بنك المعرفة، لأنه يضم محتوى للطلاب والممارسين، ويمثل فائدة كبيرة للأطباء الممارسين، كما يعد منصة لتدريب الأطباء بجميع الجمهورية من خلال توافر تكنولوجيا حديثة حتى في الأماكن التى لا يتوافر بها بنية أساسية. 5- تجاوز عدد الزائرين لبنك المعرفة خلال الأيام القليلة الماضية وحتى أول من أمس 240 ألف زائر في الثانية الواحدة، بما يساوي 15 مليون زائر فى الدقيقة مما يعكس حجم الضغط الكبير على التطبيق. 6- متاح الدخول إليه لمدة أسبوع مجانًا بدون إنشاء حسابات، ليتسنى للمواطنين الدخول له بسهولة حتى إنشاء حساب للدخول منه، حيث إن بنك المعرفة يتيح كل المعلومات الخاصة بالفصول الدراسية لكل المراحل. 7- يحتوى على نماذج بحثية وتفاعلية وأفلام وثائقية للطلاب، وتم تجميع مضمونه من الموارد الرئيسية من جميع أنواع المكتبات فى شتى فروع العلوم، تم إتاحة البنك لطلبة الجامعات ليكون التعليم أكثر جاذبية، فضلا عن اكتشاف مواهب داخل العملية التعليمية. 8- يضم 15 ألف دورية و350 ألف كتاب، ويحتوى على 16 ألفا و700 فيديو للأطفال على بنك المعرفة ويتم تجديدها يوميا، حسب ما أكده الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال فعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ. 9- هناك دراسة من قبل دولة الإمارات والسعودية وليبيا لتأسيس تحالف بين هذه البلدان للانضمام لبنك المعرفة، موضحًا أن بنك المعرفة مخصص لكل المصريين مجانًا. 10- النسخة التجريبية من الموقع باللغة الإنجليزية والعربية كجزء من مبادرة "نحو مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر" وسوف يحتوي الموقع على موارد من دور نشر عالمية مثل أكسفورد، كامبريدج. 11- الحساب المجانى للدخول لبنك المعرفة يعرض جميع مناهج الصف الأول الثانوى مع عدد من الأفلام التوضيحية للمنهج، مشددا على أن هذا الحساب ينصح بالدخول إليه للاطلاع على جميع مواد الصف الأول الثانوى. 12- ويعرض البنك جميع مناهج الصف الأول الثانوى مع عدد من الأفلام التوضيحية للمنهج، وكذلك يقدم عددا ضخما من المواد الفيلمية للطلاب وقصصا للأطفال، ومحتوى علميا موثقا للباحثين الأكاديميين.

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