انت الان تتابع رسميًّا.. مارتن لاسارتي مديرًا فنيًّا للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ١٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٤:٠٠ م

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تعيين الأوروجوياني مارتن لاسارتي مديرا فنيا للفريق الأحمر، مؤكدًا أنه تم الاتفاق مع لاسارتي على كل بنود التعاقد وأصبح مدربًا للفريق لمدة موسم ونصف، وأوضح عبد الحفيظ أن المدرب الأوروجوياني وقع على عقود تدريب الفريق، حيث سيتولى المهمة عقب مباراة جيما بطل إثيوبيا في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها يوم 21 ديسمبر الجاري في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا.

ووصل إلى مقر النادي الأهلي، صباح اليوم الأحد، الأرجوياني مارتن لاسارتي، المرشح لتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمرء، وذلك لعقد جلسة مع محمود الخطيب، رئيس النادي، بحضور سيد عبد الحفيظ القائم بأعمال مدير الكرة، وذلك لاستكمال المفاوضات التي بدأت قبل أيام لتولي المهمة الفنية خلال الفترة المقبلة،



ووصل إلى مقر النادي الأهلي، صباح اليوم الأحد، الأرجوياني مارتن لاسارتي، المرشح لتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمرء، وذلك لعقد جلسة مع محمود الخطيب، رئيس النادي، بحضور سيد عبد الحفيظ القائم بأعمال مدير الكرة، وذلك لاستكمال المفاوضات التي بدأت قبل أيام لتولي المهمة الفنية خلال الفترة المقبلة، وخلال الجلسة يقوم رئيس النادي بوضع النقاط فوق الحروف بشأن شروط العقد المقرر إبرامه مع المدير الفني الجديد حال إتمام الاتفاق وكذا تشكيل الجهاز المعاون.

وتفقد المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، غرف الملابس الجديدة التي تم تشييدها أسفل المدرج الجديد، وحرص على معاينة أرضية ملعب التتش.