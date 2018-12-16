انت الان تتابع محمد عساف يحقق حلم طفل فلسطيني في «نجوم صغار» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:عبد الفتاح العجمي ١٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٤:٠٠ م

تستمر المواهب الصغيرة في المرور على مسرح برنامج "Little Big Stars - نجوم صغار"، الذي يُعرض على "MBC مصر"، للأسبوع الخامس على التوالي، وقد شكّل النجم محمد عساف مفاجأة الحلقة بدخوله المسرح تحقيقًا لحلم فتى فلسطيني يقتدي به ويتمنى لقاءه، وتنوّعت المواهب بين فتيات يتقن الطهي ولهن انتشار واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبين بطل رالي في عمر 9 سنوات، يعطي دروسًا لأحمد حلمي في القيادة، ثم مخترع عبقري صغير يعطي دروسًا للآخرين، وعاشق مايكل جوردان المهوَّس بكرة السلة، ووصلة من الجمباز الاستعراضي لطفلة صاحبة ليونة عالية.

وانطلقت الحلقة مع الأخوات القحطاني، الثلاث دانة، والتوأم دنى وغاناتي، من المملكة السعودية، ليعرضن أطباقًا سعودية شهيرة بطريقتهن الخاصة. كما أطلّ كريستوفر فغالي من لبنان، وهو ابن بطل الراليات عبدو فغالي مقدم برنامج "Driven" على "MBC Action"، ثم استقبل البرنامج محمد وائل من مصر، صاحب المخيلة الواسعة