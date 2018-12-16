انت الان تتابع فضل يتحدث عن الصفقات: نجتهد في سرية من أجل الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد محمد ١٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٣٧ م

تحدث محمد فضل، مدير التعاقدات في النادي الأهلي والذي سبق وأعلن عن استقالته من منصبه، عن الصفقات التي يبرمها النادي أو بصدد إبرامها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا الى عدم مسؤوليته عن توقيت إتمام وإعلان الصفقات. وكتب محمد فضل عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»، اليوم الأحد: «حديثنا عن الصفقات، سواء التي أبرمها النادي أو سوف يتعاقد معها لاحقا بالدليل ليس الهدف منه إظهار أنانية أو الدفاع عن الانتقادات التي وجهت بلا داع ومعلوم مصدرها.. إنما نوضح أننا نعلم حجم المسؤولية والحمد لله نجتهد ونفعل جميع الأسباب حتى نكون على قدرها».

وتابع فضل: «الأهلي فوق الجميع بجمهوره ومبادئه وكلنا نخدم نادينا سواء من الخارج أو الداخل ونتصرف دون حسابات أو دبلوماسية نهائيًا.. اجتهادنا كثيرًا بسرية دون كلام أو محاولة إظهار قدراتنا، خصوصا على وسائل التواصل الاجتماعي، وهدفنا كان هو أن نادينا دائما هو رقم (1) فقط وسيظل رقم (1) بجمهوره ومبادئه». "بخصوص

وتابع فضل: «الأهلي فوق الجميع بجمهوره ومبادئه وكلنا نخدم نادينا سواء من الخارج أو الداخل ونتصرف دون حسابات أو دبلوماسية نهائيًا.. اجتهادنا كثيرًا بسرية دون كلام أو محاولة إظهار قدراتنا، خصوصا على وسائل التواصل الاجتماعي، وهدفنا كان هو أن نادينا دائما هو رقم (1) فقط وسيظل رقم (1) بجمهوره ومبادئه».



"بخصوص صفقة لاعب أو آخر، لسنا مسؤولين عن ميعاد إتمام الصفقة، ولكن مسؤوليتنا تكمن في انتقاء وترشيح عناصر مميزة تخدم النادي فنيا واستثماريا وتكون جاهزة للانتقال دون صعوبات أو مزايدات".



واختتم: «سنظل نحب ونحافظ وندافع على نادينا من حبنا فقط كجمهور وليس لأهداف أخرى. سنكرر الأهلي فوق الجميع بمبادئه قبل بطولاته، جمهوره ده حماة».