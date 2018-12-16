انت الان تتابع ارتفاع عدد معتقلي «السترات الصفراء» إلى 2000 متظاهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ١٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٢٤ م

أفادت قناة «بي إف إم» الفرنسية، اليوم الأحد، باعتقال 179 شخصا في فرنسا أمس السبت، خلال تظاهرات «السترات الصفراء»، مشيرة إلى إصابة 9 أشخاص بجروح خطيرة بعد وقوع أعمال عنف واشتباكات خلال التظاهرة، موضحة أنه تم القبض على 1082 شخصا يوم السبت الماضي بالعاصمة باريس، كما تم وضع أكثر من 900 شخص في الحجز ليبلغ عدد من تم اعتقالهم في عموم فرنسا نحو 2000 شخص، جاء ذلك بعد أن استأنف المحتجون مظاهراتهم في شوارع العاصمة الفرنسية باريس أمس للأسبوع الخامس على التوالي، في تحد جديد للرئيس الفرنسي الذي يواجه صعوبة في احتواء الغضب رغم تلبيته لبعض مطالب المتظاهرين.

وأعلن الرئيس الفرنسي، الإثنين الماضي، في خطاب موجه للشعب الفرنسي، سلسلة من الإجراءات التى ترمي إلى تعزيز القدرة الشرائية للفرنسيين، في محاولة منه لاحتواء وحل الأزمة. ووعد بسلسلة إجراءات تصب في خانة تعزيز القدرة الشرائية، وتقضي برفع الحد الأدنى للأجور 100 يورو اعتبارا من 2019، من دون أن يتحمل أرباب العمل