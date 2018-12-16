كيف تتجنب أمريكا خسارة حربها المقبلة؟

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تقرير جديد يشير إلى إمكانية خسارة أمريكا الحرب القادمة التي تخوضها، لذا العديد من المراقبين يرون أنه لا يجب الاستخفاف بهذا الأمر، ووضعوا خطة لتفادي هذه الخسارة.

أعدت لجنة استراتيجية الدفاع الوطني غير الحزبية، والمكلفة من الكونجرس الأمريكي بتقييم استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2018، التي وضعتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الجيش الأمريكي، تقريرا يشير إلى أن الولايات المتحدة من الممكن أن تخسر الحرب المقبلة التي تخوضها، وسط العديد من التحذيرات التي تطالب بعدم الاستخفاف بتحذيرات هذا التقرير، مؤكدين أنه يجب على واشنطن أن تعمل لضمان أن تكون الولايات المتحدة مستعدة بقدر الإمكان إذا تحول أي صراع يخوضه الجيش الأمريكي في الخارج إلى حرب واسعة النطاق.

وقالت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، إنه في البداية يجب أن يدرك السياسيون أن التوسع المفرط في العمليات العسكرية في الخارج قد جعل أمريكا تفقد التركيز، ثانيًا، سيكون من الحكمة إعادة بناء قدرتها على الانتشار العسكري من خلال تطوير البحرية والقوات الجوية، بدلا من تبديد الأموال في حروب غير ضرورية. ويذكر

وقالت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، إنه في البداية يجب أن يدرك السياسيون أن التوسع المفرط في العمليات العسكرية في الخارج قد جعل أمريكا تفقد التركيز، ثانيًا، سيكون من الحكمة إعادة بناء قدرتها على الانتشار العسكري من خلال تطوير البحرية والقوات الجوية، بدلا من تبديد الأموال في حروب غير ضرورية. ويذكر التقرير أن "الجيش الأمريكي يمكن أن يعاني من خسائر كبيرة غير مقبولة، وتدمير عدد من معداته في صراعه القادم، وقد يعاني من أجل الفوز، أو ربما خسارة، حرب ضد الصين أو روسيا"، مضيفا أن "الولايات المتحدة معرضة لخطر الانهيار إذا أجبر جيشها على القتال على جبهتين أو أكثر في وقت واحد". وترى المجلة أن هذا التقرير مزعج، ولكنه غير مثير للدهشة، فإذا لم تتمكن أمريكا من التعامل مع أفغانستان والعراق في الوقت نفسه، فكيف ستفعل هذا في نزاعين متزامنين أو أكثر ضد الصين أو روسيا أو كوريا الشمالية أو إيران؟ روسيا تتقدم في قائمة أكثر الدول مبيعا للأسلحة علاوة على ذلك، فإن الجيش الأمريكي يقوم بمهام تفوق طاقته، ويخوض حروبا متعددة، حيث ما زال القتال في أفغانستان والعراق مستمرا، في الوقت الذي تشارك فيه القوات البرية الأمريكية في مهام في سوريا، كما تساعد أمريكا السعودية في الصراع في اليمن. فوفقا لبيان صحفي صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية في 3 ديسمبر، هناك أربع عمليات عسكرية تشارك فيها أمريكا في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك العمليات في الصومال والفلبين وباكستان، ومنذ أحداث 11 سبتمبر، حصدت جميع حروب أمريكا حياة 6978 جنديا أمريكيا، وتكلفت حوالي 5.6 تريليون دولار. ومع اقتراب الديون الفيدرالية من 22 تريليون دولار، ووصل العجز في تمويل المهام إلى 115.8 تريليون دولار، حذر مكتب الموازنة التابع للكونجرس من أن مدفوعات الفوائد على الديون سوف تتجاوز تكلفة بند الدفاع في الميزانية بحلول عام 2023. وترى المجلة الأمريكية أنه إذا كانت أمريكا ترغب في توفير الأموال اللازمة للدفاع عن نفسها وردع أعدائها، فيجب أن ترتب أولوياتها، ويشمل ذلك إصلاح ميزانيتها، وكذلك بعض التغييرات العسكرية. الجيش الأمريكي يستعرض عضلاته ردا على استفزازت روسيا حيث يجب على واشنطن تطوير وجودها العسكري في الخارج، والخروج من الحروب الفاشلة، وتجنب الدخول في حروب مستقبلية، فبناء شبكة عسكرية عالمية مترامية الأطراف تضم حوالي 800 قاعدة في 70 دولة تصرف انتباه أمريكا عن التهديدات القريبة مثل الصين وروسيا. فلا يمكن لواشنطن التركيز على كل تهديد، في كل مكان، وفي كل الأوقات، ولا يمكن أن تكون مستعدة لحالة طوارئ حقيقية ضد قوة كبرى إذا استنزفت قواتها في مكان آخر. وفي تقريرها رأت لجنة استراتيجية الدفاع الوطني أنه على سبيل المثال، إذا دخلت الصين في حرب مع تايوان، ستسافر القوات الأمريكية لمسافة كبيرة، في الوقت الذي قد تهلك فيه القوات الأمريكية الموجودة هناك. لماذا تحاول روسيا الإبقاء على معاهدة القوى النووية؟ وأشارت "ناشيونال إنترست" إلى أن هذا هو السبب في أن أمريكا بحاجة إلى التركيز على الحفاظ على إمكانياتها لتوسيع قدراتها العسكرية، وأبرزها قدرات سلاح الجو والبحرية، بدلا من نشرها في جميع أنحاء العالم. مؤكدة أنه من شأن هذا الاستثمار أن يساعد في منع وقوع هذه الأزمة والتحضير لها، وفي الوقت نفسه، قد يأتي الاستمرار في دعم الحرب في اليمن والبقاء في العراق وأفغانستان، والغزو المحتمل لإيران أو فنزويلا، بنتائج عكس ذلك.

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