انت الان تتابع مقتل 22 حوثيا في اشتباكات بمحافظة الحديدة باليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ١٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٣:١٠ م

قتل 22 حوثيا جراء اندلاع اشتباكات عنيفة مع القوات الشرعية في محافظة الحديدة غرب اليمن، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بحسب مصدر مقرب من الحكومة الشرعية، رغم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في السويد ضمن محادثات السلام اليمنية، وكان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني قد اتهم، في وقت سابق، مليشيات الحوثي، بمواصلة تصعيدها العسكري بمدينة الحديدة، بدلا من أن تمضي في تنفيذ التزاماتها في اتفاق السويد بالانسحاب منها. وفقا لقناة العربية الإخبارية.

وأشار إلى أن مليشيات الحوثي بدلا من أن تمضي بتنفيذ التزاماتها في اتفاق السويد والانسحاب من الحديدة وموانئها، تواصل تصعيدها العسكري، وتطلق قياداتها التهديدات ضد الشعب اليمني ودول تحالف دعم الشرعية. وأفادت مصادر أمنية وسكان في صنعاء بأن ميليشيات الحوثي تقوم بعمليات اعتقال واسعة، لضباط جهاز الاستخبارات