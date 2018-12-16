انت الان تتابع البورصة تربح 1.8 مليار جنيه.. رغم تراجع مؤشراتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أمل نبيل ١٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٠٣ م

استقرت مؤشرات البورصة في المنطقة الحمراء في ختام تعاملات جلسة يوم الأحد، مستهل تعاملات الأسبوع، وسط ضغوط بيعية محلية وعربية، بينما ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة نحو 1.9 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 742.07 مليار جنيه. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة طفيفة0.04، ليغلق عند مستوى 12992.06 نقطة، وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.33%، ليصل إلى مستوى 672.87 نقطة. وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنحو 0.25% ليغلق عند مستوى 1686.56 نقطة.

وتم التداول على 166 سهما خلال جلسة اليوم، انخفض منها 66 سهما، فيما ارتفع 61 سهما، واستقرت أسعار 39 سهما دون تغيير، وبلغ إجمالي التداولات على الأسهم 643.82 مليار جنيه من خلال 19.7 ألف عملية منفذة. اقرأ أيضا: تعرف على كل الشروط المطلوبة لطرح شركتك في البورصة وسيطرت عمليات البيع على المؤسسات فيما