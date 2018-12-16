انت الان تتابع «كيف رأس السنة».. ضبط طالبين بكيلو هروين في الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:إسلام عبد الخالق ١٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٥٩ م

ألقى رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالشرقية، فرع مدينة العاشر من رمضان، بإشراف اللواء مجدي السمري، مدير الإدارة العامة للمكافحة، اليوم الأحد، القبض على طالبين اثنين، بحوزتهما كميرة كبيرة من مسحوق «الهيروين» المُخدر، كانا يستعدان لترويجها على عملائهما خلال احتفالات رأس السنة بمدينة العاشر من رمضان، وذلك في كمين أمني أُعد لهما بنزلة الطريق الدائري الإقليمي بالمدينة، ليتم ضبطهما حال استقلالهما دراجة بخارية وبجوزتهما أربعة أسطوانات تحوي المواد المُخدرة.

البداية كانت بورود معلومات لرجال فرع الإدارة العامة لمُكافحة المُخدرات بالعاشر من رمضان، برئاسة العقيد أحمد رمضان، رئيس الإدارة، مفاداها قيام كلًا من: «محمود ن. م.» طالب، مُقيم بمدينة بلبيس، و«أحمد إ. م.» طالب، مُقيم بمنطقة «الشرابية» بالقاهرة، وله محل إقامة آخر بمدينة