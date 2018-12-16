«كيف رأس السنة».. ضبط طالبين بكيلو هروين في الشرقية

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:إسلام عبد الخالق ١٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٥٩ م
ألقى رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالشرقية، فرع مدينة العاشر من رمضان، بإشراف اللواء مجدي السمري، مدير الإدارة العامة للمكافحة، اليوم الأحد، القبض على طالبين اثنين، بحوزتهما كميرة كبيرة من مسحوق «الهيروين» المُخدر، كانا يستعدان لترويجها على عملائهما خلال احتفالات رأس السنة بمدينة العاشر من رمضان، وذلك في كمين أمني أُعد لهما بنزلة الطريق الدائري الإقليمي بالمدينة، ليتم ضبطهما حال استقلالهما دراجة بخارية وبجوزتهما أربعة أسطوانات تحوي المواد المُخدرة.
البداية كانت بورود معلومات لرجال فرع الإدارة العامة لمُكافحة المُخدرات بالعاشر من رمضان، برئاسة العقيد أحمد رمضان، رئيس الإدارة، مفاداها قيام كلًا من: «محمود ن. م.» طالب، مُقيم بمدينة بلبيس، و«أحمد إ. م.» طالب، مُقيم بمنطقة «الشرابية» بالقاهرة، وله محل إقامة آخر بمدينة
البداية كانت بورود معلومات لرجال فرع الإدارة العامة لمُكافحة المُخدرات بالعاشر من رمضان، برئاسة العقيد أحمد رمضان، رئيس الإدارة، مفاداها قيام كلًا من: «محمود ن. م.» طالب، مُقيم بمدينة بلبيس، و«أحمد إ. م.» طالب، مُقيم بمنطقة «الشرابية» بالقاهرة، وله محل إقامة آخر بمدينة بلبيس، بالاتجار في المواد المُخدرة، وجلب كمية كبيرة استعدادًا لترويجها خلال احتفالات رأس السنة بالمدينة.
وتمكنت مأمورية مُكبرة من ضبط المتهمان في كمين أُعد لهما بنزلة الطريق الدائري الإقليمي، وذلك حال استقلالهما دراجة بخارية، حيث ضُبط بحوزتهما 4 أسطوانات من مسحوق «الهيروين»، تزن نحو كيلو جرام، ومبلغ من المال، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم التحفظ على المتهمين، والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.
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