الان تتابع غريفيث يدعو الأطراف اليمنية للالتزام باتفاق السويد والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات
دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، اليوم الأحد، الحكومة اليمنية الشرعية والحوثيين الانقلابيين، إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، بعد المعارك الأخيرة في مدينة الحديدة.
وقال في تغريدة له عبر “تويتر”: “يتوقع المبعوث الخاص من الطرفين احترام التزاماتهما بمقتضى نص وروح اتفاق استوكهولم، والانخراط في التطبيق الفوري لبنود الاتفاق.. تعمل الأمم المتحدة عن كثب مع الحكومة اليمنية والحوثيين، لضمان التطبيق السريع والتام لبنود الاتفاق”.
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