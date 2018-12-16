الان تتابع الشرطة البلجيكية تطلق قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين أمام مقر الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات

شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الأحد، مظاهرات أمام مقر الاتحاد الأوروبي، احتجاجا على قانون الهجرة، وطالب المحتجون بتسوية أوضاع اللاجئين في بلجيكا ومنحهم حق الإقامة، ورفضهم قرار السلطات البلجيكية بوضع العائلات المهاجرة وأطفالهم في مراكز للاحتجاز.

وطالب رئيس الزراء البلجيكي، قوات الأمن، بتطويق المتظاهرين في بروكسل، وأطلقت قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين، واستخدام خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.