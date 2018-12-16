مصرع 4 أشخاص في حادث تحطم مروحية في البرتغال

كشفت هيئة الطوارئ الوطنية بالبرتغال، اليوم الأحد، عن مقتل 4 أشخاص في حادث تحطم مروحية طبية من طراز “Agusta A190S” ، وذلك بعدما تم العثور على مروحية الإسعاف المفقودة في جبل سيرا دي بياش في منطقة فالونجو.

وأوضحت الهيئة، أن تحليق المروحية كان يجري في ظروف جوية سيئة، مما أدى إلى مقتل طيارين اثنين وممرضة وطبيب كانوا على متنها؛ مشددةً على ضرورة إجراء تحقيقًا في الحادث.

ومن الجدير بالذكر، أن المروحية الطبية كانت قد تحطمت في منطقة جبلية بالقرب من مدينة بورتو، ثاني أكبر مدن البرتغال؛ في نحو الساعة 6.30 مساء أمس السبت بعد عودتها من بورتو، حيث نقلت إلى المستشفى هناك مريضًا عمره 76 عامًا كان مصابًا بمشكلات في القلب.