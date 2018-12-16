انطلاق مهرجانات شتوية سويسرية مبتكرة للعائلات الخليجية والإماراتيةازدياد واضح لأعداد السيّاح المسافرين من الإمارات إلى سويسرا

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

وفقاً لإحصائيات هيئة السياحة السويسرية فقد بلغ عدد السياح المسافرين من الإمارات العربية المتحدة إلى سويسرا خلال الثلث الأول للعام الحالي 2018 (من يناير حتى أبريل) 32,877 سائحاً بزيادة قدرها 22,6% مقارنة مع الثلث الأول لسنة 2017 (من يناير حتى أبريل) حيث بلغ 26,811 سائحاً.

أما عدد السياح المسافرين من الإمارات العربية المتحدة إلى سويسرا خلال العام 2017 (من يناير حتى ديسمبر) فبلغ 137,934 سائحاً؛ بزيادة قدرها 9,1% مقارنة مع عام 2016 (من يناير حتى ديسمبر) حيث بلغ 126,393 سائحاً.

يقول ماتياس ألبريخت، مدير هيئة السياحة السويسرية في دول مجلس التعاون الخليجي: “بعد النجاح الذي حققته سويسرا خلال السنة الماضية، فما زلنا نعمل على الترويج للسياحة الشتوية في سويسرا، إذ تُمثّل الطبيعة الدافع الأول لسفر الإماراتيين وعائلاتهم والخليجيين بشكل عام إلى سويسرا.

فمع تساقط ندف الثلوج واكتساء الطبيعة بلونها الناصع البياض وانتشار مناطق التزلج الرائعة والمنحدرات المذهلة، تستقبل سويسرا زوارها الخليجيين وتقدّم لهم تجارب شتوية مبتكرة مفعمة بنشاطات وفعاليات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء في ربوع الطبيعة النقية، مع فرصة لتذوق نكهة وجبات الفوندو السويسرية الشهيرة في الأكواخ الجبلية المريحة المنتشرة في ربوع سويسرا.

جشتاد تجعلك تتزلج بشكل أسرع.

سيُفتتح التلفريك الجديد إلى زانرزلوخ في 15 ديسمبر 2018. سيوفّر هذا التلفريك الجديد الكثير من الراحة والمساحة لرحلة مسترخية خلال 12 دقيقة إلى أعلى الجبل. استمتع بيوم مع العائلة في المطعم الجبلي المريح والمناظر الطبيعية الثلجية. بينما سيختار الضيوف المحبين للمغامرة مسارات التزلج بالزلاجة للأسفل نحو الوادي.

رحلات مائية شتوية بالباخرة في إنترلاكن.

تُقدّم إنترلاكن السويسرية رحلات مائية بالباخرة ذهاباً وإياباً لساعة واحدة على بحيرة برينز الخلابة تنقلك من إنترلاكن إلى ايسلتفالد والعودة. تغادر الباخرة من محطة الصعود «إنترلاكن أوست» بجوار محطة السكة الحديدية وأماكن وقوف العربات. تجربة مثالية للاستمتاع بعد يوم في الثلوج ووسيلة مريحة للتمتع بالهواء النقي.

افتتاح أعلى مصعد هوائي في العالم.

مع بداية موسم شتاء عام 2018/2019، سيبدأ أعلى مصعد هوائي 3 إس في العالم بنقل الركاب إلى ماترهورن كلاينه قرب زيرمات. إن جولة “ماترهورن غلاشيه رايد” مجموعة لا تضاهى من التكنولوجيا، التصميم وراحة الجولة. وتُعد كبائن “كريستال رايد” الأربعة معلماً لهذا التلفريك فائق الحداثة. الرحلة مبهجة بحد ذاتها، لكن العربة تُضاف إلى الإثارة مع منظر رائع للأرض إلى الأسفل بكثير.

مهرجان أضواء لوسيرن – ليلو.

مهرجان في بداية السنة الجديدة الباردة: من المؤكّد أن مهرجان لوسيرن الأول “مهرجان أضواء لوسيرن – ليلو” – 10 إلى 20 يناير 2019 – و بأضوائه الدافئة، سيمنحك أجواءً سحرية. استسلم للسحر في منشآت مضاءة بشكل ساطع في المدينة واكتشف لوسيرن من منظور فريد من نوعه. ويترافق مهرجان الأضواء، بطبيعة الحال، ببرنامج جانبي رائع. ويمكن القول إنك في المكان الصحيح لتتدلل في “مهرجان أضواء لوسيرن – ليلو”، سواء تركّز اهتمامك في أطعمة المدينة أو في متاحفها.

دافوس كلوسترز إنسايد – مغامرات شتوية كل يوم.

يُقدّم برنامج ضيف “دافوس كلوسترز إنسايد”، وهو برنامج مجاني للضيوف، تجارباً شتوية يومية مصحوبة بخبراء محليين من المطلعين. عيشوا تجربة شروق الشمس على الجبل، مع إلقاء نظرة خاطفة وراء الكواليس في منحدرات التزلج وخدمة الإنقاذ أو المشاركة في نزهة مع المشاعل. يتكوّن برنامج دافوس كلوسترز إنسايد من 30 تجربة تُقدّم مجاناً بشكل أسبوعي من منتصف ديسمبر حتى منتصف أبريل.

تعرّف على إحدى أكبر مناطق التزلج في سويسرا.

من المقرر أن تصبح سكي آرينا أنديرمات سيدرون، التي تضم ما مجموعه 14 من وسائل النقل الجديدة، أكبر وجهة للتزلج في وسط سويسرا. دخل تلفريك أنديرمات-ناتشيه-غوتش وتلفريك هينتربوردلي-ستراهلغاند الخدمة في ديسمبر 2017. مع افتتاح تلفريك أوبيرالباس-شينهوينيرشتوك الذي يتسع لعشرة أشخاص في موسم الشتاء 2018/2019، أصبح الرابط بين أنديرمات وسيدرون عاملاً في كلا الاتجاهين الآن. وتُعد سكي آرينا أنديرمات سيدرون أكبر منطقة للتزلج في وسط سويسرا، وتضم 120 كم من مسارات التزلج.

سويسرا تمنح الأطفال 12770 تذكرة تزلج مجانية.

مع كيدزفورفري (Kids4free)، يحصل الأطفال على فرصة للتزلج والتزحلق على الثلج مجاناً لمدة 6 أيام في سويسرا. ويدعم ما مجموعه 44 منتجعاً للرياضات الشتوية هذه المبادرة. ابتداءً من 7 نوفمبر، يمكن للكبار الدخول في مسابقة على موقع Myswitzerland.com نيابةً عن طفل يبلغ من العمر 12 عاماً. يمكن للفائزين استخدام تذكرة التزلج لمدة 6 أيام خلال موسم شتاء 2018/2019. والموعد النهائي للمشاركة هو 2 ديسمبر 2018.

بالتعاون مع جامعة سانت غالن (HSG)، أجرت هيئة السياحة السويسرية تحليلاً للسياحة الشتوية وحددت عشر فرص لتطوير هذا الموسم. وكانت إحداها أن للعطلة العائلية تأثيراً على رغبة الأطفال المستقبلية بالتزلج. ولهذا يكمن الهدف من كيدزفورفري في إثارة حماس العائلات لقضاء عطلات الرياضات الشتوية في سويسرا، وهي مبادرة من هيئة السياحة السويسرية والسكك الحديدية الجبلية السويسرية وخطوط التلفريك.

تستمر المشاركة بالمسابقة عبر موقع MySwitzerland.com/kids4free حتى 2 ديسمبر، ويمكن للشخص البالغ المشاركة نيابةً عن طفل واحد يبلغ عمره حتى 12 عاماً. سيتم إبلاغ الفائزين بحلول 7 ديسمبر، ويمكنهم استخدام تذكرة التزلج لمدة 6 أيام في أي وقت خلال موسم شتاء 18/19، اعتباراً من 22 ديسمبر، 2018.