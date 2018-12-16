شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء أبوشقة يصدر قرارا بتعيين هانى سرى الدين والحفناوى بمجلس الوفد الاستشارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المستشار بهاء الدين ابو شقة رئيس حزب الوفد قرارا رقم(514) لسنة 2018 اليوم بتاريخ 16 ديسمبر 2018 وبعد الإطلاع على لائحة النظام الأساسى للحزب وعلى القرار رقم (15) الصادر بتاريخ 15 إبريل لسنة 2018 . بتعيين كل من الدكتور هانى سرى الدين، والدكتور محمد حسن الحفناوى فى المجلس الاستشارى والسياسى والاقتصادى لحزب الوفد.

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