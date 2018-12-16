شكرا لقرائتكم خبر عن النائب رضا البلتاجى يتقدم بطلب مناقشة عامة لنقل مقابر خارج محافظة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم رضا البلتاجى، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة حلوان والمعصرة، بطلب مناقشة عامة، بشأن ضروره نقل المقابر خارج الكردون السكنى لمحافظة القاهرة وتعويض أصحابها بمساحات أكبر خارج حدود العاصمة.

وقال "البلتاجى"، فى طلب المناقشة العامة، إنه يوجد العديد من المناطق المخصصة للمقابر فى قلب العاصمة تستحوذ على مساحات شاسعة من الأراضى مرتفعة الأسعار، والتى يمكن استغلالها فى التنمية والتعمير والتطوير لكل أحياء ومدن العاصمة، بما يتناسب مع الزيادة السكانية الكبيرة فى العقود الماضية والمستمرة فى الزيادة.

وأشار "البلتاجى"، إلى أنه من الأولى توفير سكن آدمى للشباب وزيادة رقعة المساحة الخضراء كمتنفس لسكان العاصمة التى تعانى من التلوث الناجم عن عوادم آلاف السيارات وانبعاثات تلوث المصانع.