هاشم ردا على الحجيري: نمثل الإنتماء الوطني في وقت تحاول تزوير التاريخ

رد عضو كتلة "التنمية والتحرير" عضو "اللقاء التشاوري" النائب ​قاسم هاشم​ على النائب ​بكر الحجيري​، على ما ورد على لسانه في لقاء له في ​بعلبك​، بوصفه "اللقاء التشاوري" بالخوارج، بالتأكيد على أنه "يؤسفنا بعض الإنحطاط في الخطاب السياسي والذي وصلت إليه الأمور عند البعض، لمن لا يحق لهم من خوارج وخارجين عن المبادئ والإلتزامات"، مشيراً إلى أنه "إن كان البعض في مواقع السياسية الحزبية وإن أصبحوا، وأين هم من القناعات والإغراءات والإنزلاق للتسخيف عن دور وموقع".

وأكد هاشم أنه "زمن العجائب، زمن الإنحلال والتحلل من كل القيم والأدبيات والأخلاق، يكفينا فخرا أننا لم نبع في سوق ال​سياسة​ الباهظة البائتة الطائفية والمذهبية، ولم ننتقل من انتماء إلى انتماء، وتمسكنا بالثوابت والخيارات التي نشأنا عليها"، مشدداً على "أننا اليوم في "اللقاء التشاوري" بما نمثل إنما نمثل الإنتماء الوطني العربي المقاوم لمكوننا الوطني، في وقت تحاول أنت وأمثالك تزوير التاريخ والإنتماء والثوابت لهذا المكون، فبئس السياسية وبئس هذا الزمن الذي سمح لتجار المبادئ أن يبيعوا ويشتروا على قارعة المصالح والمكاسب".