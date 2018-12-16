اطلاق نار في مخيم عين الحلوة بسبب اشكال فردي

أفادت معلومات ​صحفية​ بـ"سماع ​اطلاق نار​ داخل ​مخيم عين الحلوة​ في ​الشارع الفوقاني​ بسبب ​اشكال فردي​، وعملت القوة المشتركة على تطويقه، ولم يبلغ عن وقوع إصابات". كذلك سمع اطلاق نار ابتهاجا بزفة عرس.

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