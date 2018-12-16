وزير الدفاع الإيراني: لا يمكن التغافل عن تطوير قدراتنا العسكرية

أكد وزير الدفاع الايراني ​أمير حاتمي​ أن "أعداءنا يئسوا من التهديدات العسكرية ضدنا واخذوا يطرحون قضية الصواريخ من باب العجز"، مشيراً إلى "أننا نعلم جيداً بأنه لا يمكن التغافل لحظة واحدة عن تطوير قدراتنا العسكرية".

وأوضح حاتمي أن "شعار ​وزارة الدفاع​ الإيرانية هو "أننا قادرون"، وبعد إزاحة الستار عن المقاتلة الوطنية "كوثر" تساءل البعض كيف تمكنتم من الوصول إلى هذه المكانة في صنع المقاتلة، ونحن نقول لهم إن القطاع الدفاعي جعل أفكار القائد في مقدمة أعماله ولا يعتمد على الخارج".