نتانياهو: سحبنا تصاريح عمل أسر الأسرى وهدمنا بيوتهم

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، خلال جلسة للحكومة الإسرائيلية، أنه "تم سحب تصاريح العمل من أسر الأسرى، والتسريع في قرارات هدم منازلهم"، مشيراً إلى "أنني أوعزت بصفتي وزيرا للدفاع بعدم إرجاع التصاريح بشكل تلقائي بعد انتهاء فترة السحب".

وأوضح "أنني مررت رسالة واضحة لحركة "حماس" مفادها أننا لن نقبل بوقف ​إطلاق النار​ في غزة وبممارسة الإرهاب في ​يهودا​ و​السامرة​ ".

وأوضح نتانياهو أنه أمر بتسوية أوضاع آلاف المنازل في يهودا والسامرة وبإقامة منطقتين صناعيتين جديدتين قرب أفني حيفيتس وبيطار عيليت، كما أوعز بالمصادقة على بناء 82 وحدة سكنية جديدة في عوفرا.