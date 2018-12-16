أردوغان: سنواصل دفن الإرهابيين في الحفر التي يحفرونها

أكد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ "أننا نعلم كيف يفكر ​الإرهاب​يون، فما أن يحفروا حفرة إلا ودفناهم فيها وسنواصل دفنهم".

و في كلمة له الأحد خلال افتتاح منتزه للشعب في منطقة "أسنلر" بمدينة ​إسطنبول​ التركية، لفت أردوغان الى أن "الإرهاب لن يقض مضاجع الشعب التركي قريبا".

وأشار الى "اننا نحن مع ​الجيش التركي​ ومع ​الجيش السوري الحر​ هناك في ​سوريا​".

وأعلن أردوغان أن "بلاده سوف تتسلم 120 مقاتلة إف-35 المصنّعة أميركيا، مضيفا: "علمًا أن ​تركيا​ تصنع أجزاء معينة من هذه المقاتلة".

وأوضح أن "تركيا تشارك أيضا في صناعة العديد من قطع السيارات العالمية".