أردوغان: سنواصل دفن الإرهابيين في الحفر التي يحفرونها

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "أننا نعلم كيف يفكر الإرهابيون، فما أن يحفروا حفرة إلا ودفناهم فيها وسنواصل دفنهم".
و في كلمة له الأحد خلال افتتاح منتزه للشعب في منطقة "أسنلر" بمدينة إسطنبول التركية، لفت أردوغان الى أن "الإرهاب لن يقض مضاجع الشعب التركي قريبا".
وأشار الى "اننا نحن مع الجيش التركي ومع الجيش السوري الحر هناك في سوريا".
وأعلن أردوغان أن "بلاده سوف تتسلم 120 مقاتلة إف-35 المصنّعة أميركيا، مضيفا: "علمًا أن تركيا تصنع أجزاء معينة من هذه المقاتلة".
وأوضح أن "تركيا تشارك أيضا في صناعة العديد من قطع السيارات العالمية".
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