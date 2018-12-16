هنية: من يدخل غزة من جنود الإحتلال إما أن يكون أسيراً أو قتيلاً

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" ​إسماعيل هنية​ أن "الجماهير تؤكد أن اننا نحمي المقاومة بكل ما نملك"، مشيراً إلى أن "تحرير الأسرى مسؤوليتنا وأمانة في أعناقنا، وللأسرى المقاومة ستحرركم وتخرجكم من خلف القضبان ولن يطول الزمن حتى يتحقق ذلك"

وخلال مهرجان الحركة في غزة بالذكرى الـ 31 لتأسيسها، لفت هنية إلى أن "الشعب أكبر من كل فصيل وهو المساند لنا"، مؤكداً أن "من يدخل غزة من جنود الإحتلال إما أن يكون أسيراً أو قتيلاً".

وأوضح أنه "بين أيدينا كنز أمني كبير سيكون له تداعيات أمنية كبيرة في آليات إدارة "صراع الادمغة" مع الاحتلال"، مشيراً إلى أن "كتائب "القسام" و​فصائل المقاومة​ كشفت عن شيء محدود في تطويرها للتصدي ل​إسرائيل​".

ورأى هنية أنه "حينما تقول "حماس" وفصائل المقاومة، فصدقوها وحينما تعد، انما تفي بوعدها"، مشيراً إلى "الإعلان عن تفاصيل جديدة عن عملية خانيونس خلال مؤتمر صحفي ل​كتائب القسام​ قريبا".

ولفت إلى أن "​الضفة الغربية​ هي الساحة الأهم لحصر الصراع مع العدو الإسرائيلي"، مشيراً إلى أن "كتائب "القسام" ظلت على بعد خطوة من قصف ​تل أبيب​ بالمواجهة العكسرية الأخيرة مع إسرائيل في غزة".