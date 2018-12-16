اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في بروكسل احتجاجا على قانون الهجرة

اندلعت مظاهرات أمام مقر ​المفوضية الأوروبية​ في العاصمة البلجيكية ​بروكسل​ احتجاجا على قانون ​الهجرة​.

واستخدمت ​الشرطة البلجيكية​ قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه المتظاهرين في بروكسل.

وذكرت قناة "سكيا نيوز عربية" أن رئيس الوزراء البلجيكي ​شارل ميشيل​ طلب من قوات الأمن تطويق المتظاهرين في بروكسل، مشيرة إلى أن المحتجين طالبوا بتسوية أوضاع اللاجئين في ​بلجيكا​ ومنحهم حق الإقامة وكذلك رفضوا قرار السلطات البلجيكية بوضع العائلات المهاجرة وأطفالهم في مراكز للاحتجاز وكذلك الحملة الأخيرة للحكومة البلجيكية ضد المهاجرين غير الشرعيين.

وأوضح القناة أن الشرطة البلجيكية قامت بتوقيف عدد من المتظاهرين ضد قانون الهجرة، بينما أعلنت الشرطة عن مشاركة أكثر من 8 آلاف شخص بالتظاهرات.