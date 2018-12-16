سانا: مقتل 17 مدنيا بقصف للتحالف الدولي قرية البوخاطر بريف دير الزور

ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن 17 مدنياً قتلوا وأصيب آخرون من أهالي قرية البوخاطر جنوب شرق بلدة هجين بريف دير الزور الجنوبي الشرقي جراء قصف "التحالف الدولي" الذي تقوده الولايات المتحدة.
على صعيد آخر، لفتت "سانا" إلى أن "المجموعات المسلحة المنتشرة في الريف الغربي لحلب استهدفت بالقذائف منطقة الراموسة وقد ردت وحدات الجيش السوري على مصادر إطلاقها".
يذكر أن "قوات سوريا الديمقراطية" سيطرت على مدينة هجين بعد معارك مع تنظيم "داعش" وطردته إلى القرى المحيطة بالمدينة بريف دير الزور.
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