شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات من المستوطنين اليهود وعبر مجموعات متتالية يقتحمون الأقصى والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: اقتحمت مجموعات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال. وأفادت مصادر فلسطينية في القدس، أن مجموعات متتالية من المستوطنين نفذوا جولات بدأت من باب المغاربة مرورًا بالساحة الأمامية للجامع القبلي وسطح الأقصى القديم والمُصلى المرواني ومنطقة باب الرحمة، ويغادرون المسجد من جهة باب السلسلة.

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