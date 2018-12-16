انت الان تتابع في مؤتمر صحفي.. فيفي عبده تعود للرقص في رأس السنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد عبد المنعم ١٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٠٠ م

فيفي عبده

تعود الفنانة فيفى عبده إلى الرقص مرة أخرى، وتعقد مؤتمرا صحفيا يوم الثلاثاء المقبل، بأحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل، للكشف فيه عن تفاصيل عودتها للرقص بعد سنوات من الغياب، ومن المقرر أن تتحدث فيفى عبده فى المؤتمر عن سبب عودتها إلى الرقص بالرقص فى حفلين برأس السنة مع الفنانين محمد فؤاد وحكيم، وأن قرار العودة جاء بعد إلحاح من محبيها الذين كانوا دائما يطالبونها بالعودة، كما تتطرق فيفى للحديث عن الطريقة التي استعادت بها رشاقتها وخسارتها للوزن الزائد، وتكشف أيضا عن الوزن الذى خسرته وأمور أخرى تجيب عنها.

واعتادت فيفي عبدة أن تتواصل دائما مع جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، كما أنها كانت تحرص على نشر فيديوهات عبر موقع الصور الشهير «إنستجرام»، تقدم من خلالها وصلات رقص سواء كان فى فيلتها بالمنصورية أو شقتها على النيل أو من أمام فيلتها في الساحل الشمالي في الصيف الماضي، وهو الأمر