انت الان تتابع وزير المالية: لن نغير سياستنا الضريبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ١٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٤٣ م
وزير المالية محمد معيط
قال وزير المالية محمد معيط، إن تغيير السياسة الضريبية سيتسبب بالكثير من الأضرار على قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمار، والوزارة لن تغير تلك السياسة الضريبية بل ستعمل على تطوير الإدارة الضريبية وتطوير قدرات العاملين بها، موضحا أن الوزارة تستهدف إعداد قانون معالجة ضريبية خاص بالتجارة الإلكترونية مع نهاية يونيو المقبل، يتعلق بالتجارة الإلكترونية والإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية الأخرى، جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية، اليوم الأحد، لمناقشة إطلاق التعليمات الإرشادية المحدثة لتسعير المعاملات.
وذكر معيط أن مصلحة الضرائب لا تستهدف قط إعاقة استثمارات الشركات بالسوق المصري، بل تستهدف تغيير فلسفة التعامل مع المستثمرين واتباع سياسة النقاش والمرونة من أجل التوصل إلى اتفاقات مسبقة مع المستثمرين، بهدف الوصول إلى أقصى استفادة ممكنة لكافة الأطراف.ونوه بأن الوزارة تستهدف أيضا الدفع نحو زيادة النمو الاقتصادي،
وذكر معيط أن مصلحة الضرائب لا تستهدف قط إعاقة استثمارات الشركات بالسوق المصري، بل تستهدف تغيير فلسفة التعامل مع المستثمرين واتباع سياسة النقاش والمرونة من أجل التوصل إلى اتفاقات مسبقة مع المستثمرين، بهدف الوصول إلى أقصى استفادة ممكنة لكافة الأطراف.
ونوه بأن الوزارة تستهدف أيضا الدفع نحو زيادة النمو الاقتصادي، ما يسهم في ضخ إيرادات جديدة للدولة، إضافة إلى ميكنة الإجراءات من أجل سد الثغرات المتكررة والحول دون التعامل المباشر بين المستثمر والموظف في مصلحة الضرائب، لخفض المنازعات والشكوى المستمرة من التقديرات الجزافية، وأية شكاوى أخرى.
وتابع: "أن الوزارة تعمل حاليا على إعادة هيكلة المصلحة ووضع قوانين جديدة تستهدف إجراء تغييرات جذرية بحلول عام 2020 في إداراتنا للسياسة الضريبية، ما سيسهم في استقطاب المزيد من المستثمرين إلى السوق المصري".
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