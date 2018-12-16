انت الان تتابع توزيع 1000 بطانية على الفقراء بالقطامية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سمر فتحي ١٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٤١ م
قامت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة القاهرة، بتوزيع 1000 بطانية على الأسر الأكثر احتياجا بدوائر أقسام "الضاهر - القطامية" فى إطار حملة الحزب لرفع الأعباء على المواطنين. يأتى ذلك فى استمرار فعاليات حزب مستقبل وطن، التى تهدف للوقوف بجانب المواطن المصرى، والاشتباك مع قضاياه الاجتماعية والثقافية والتعليمية، من خلال أمانات الحزب على مستوى محافظات الجمهورية. كما قامت أمانة الحزب بتنظيم ندوة تثقيفية تحت عنوان "قواعد وأطر العمل الحزبي، حول أهمية المشاركة في الحياة السياسية والحزبية" بمقر القاهرة الجديدة بحضور بعض القيادات من الحزب وأعضاء مجلس النواب.
كما نظمت أمانة الحزب بالشرقية ندوة تثقيفية حول مفاهيم الأمن القومي بمشاركة بعض رموز العائلات وبعض أعضاء مجلس النواب بمدينة أبو كبير. وفي محافظة المنوفية افتتح المحافظ المقر الرئيسي للحزب بمدينة شبين الكوم برفقة النائب "أشرف رشاد الشريف" رئيس الحزب، وبعض قياداته حيث أشاد بمجهودات الحزب في الجانب الخدمي
كما نظمت أمانة الحزب بالشرقية ندوة تثقيفية حول مفاهيم الأمن القومي بمشاركة بعض رموز العائلات وبعض أعضاء مجلس النواب بمدينة أبو كبير.
وفي محافظة المنوفية افتتح المحافظ المقر الرئيسي للحزب بمدينة شبين الكوم برفقة النائب "أشرف رشاد الشريف" رئيس الحزب، وبعض قياداته حيث أشاد بمجهودات الحزب في الجانب الخدمي والإنساني خلال الفترة الماضية، أعقب ذلك، تنظيم إحتفالية بقاعة "موفي مون" بمدينة شبين الكوم، بحضور حوالي 1000 شخص من الشخصيات العامة والقيادات الشعبية والتنفيذية والإعلان عن خطة الحزب المستقبلية في كافة المجالات خلال الفترة المقبلة بكافة مراكز وقرى المحافظة، وذلك في إطار تقديم كافة أوجه الدعم لأبناء المحافظة.
وفي محافظة البحيرة تم إطلاق وفتح منافذ بيع متحركة لبيع الأسماك والسلع التموينية بأسعار مخفضة، للتخفيف من الأعباء على المواطنين.
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