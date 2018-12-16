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انت الان تتابع فقدوا بصرهم واحترفوا الزراعة.. تكريم الأشقاء الثلاثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:إسلام نبيل ١٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٣٢ م
كرم اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، اليوم الأحد، عبد الله عبده وأشقائه محمد وجابر، مكفوفي البصر، من أبناء مركز الوقف شمال محافظة قنا، الذين يعملون في زراعة الأرضي، والتي نشرت عنهم بوابة «التحرير» تقريرًا في العاشر من شهر أبريل لعام 2017، بعنوان: (قصة 3 أشقاء فقدوا بصرهم وأتقنوا الزراعة: «بنشوف بقلبنا»)، جاء ذلك خلال احتفالية اليوم العالمي للمعاق والذي تنظمه مؤسسة التأهيل الاجتماعي للمعاقين بقنا التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي، وذلك بمركز الحكيم الشامل لتأهيل المعاقين بمنطقة المعنا في قنا.
وسلم المحافظ، عدد من الأجهزة التعويضية لذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدًا على أهمية تضافر جهود الأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لخلق مجتمع يكفل حياه كريمة لذوي الاحتياجات الخاصة. قصة 3 أشقاء فقدوا بصرهم وأتقنوا الزراعة: «بنشوف بقلبنا» وأكد حسين الباز، أن مديرية التضامن الاجتماعي تقوم
وسلم المحافظ، عدد من الأجهزة التعويضية لذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدًا على أهمية تضافر جهود الأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لخلق مجتمع يكفل حياه كريمة لذوي الاحتياجات الخاصة.
قصة 3 أشقاء فقدوا بصرهم وأتقنوا الزراعة: «بنشوف بقلبنا»
وأكد حسين الباز، أن مديرية التضامن الاجتماعي تقوم برعاية المعاقين وأسرهم، لافتًا إلى أنه يتم تقديم مساعدات ضمانية شهرية، وتوفير دور حضانة للمعاقين ومراكز تنمية قدرات وعلاج طبيعي ومكاتب للتأهيل الاجتماعي لمنح الأجهزة التعويضية والتأهيل النفسي.
وأضاف الباز، أنه في عام 2018 تم تأهيل 2145 معاق وتم إجراء العلاج الطبيعي لـ915 معاق، بينما بلغ عدد المستفيدين من مركز تنمية القدرات بمركز الحكيم الشامل أكثر من 300 معاق ذهني، وبلغ المستفيدين من دور الحضانة حوالي 79 طفل معاق.
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