إعلام النمسا يبرز زيارة السيسي إلى فيينا

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ١٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٣٢ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أبرزت وسائل الإعلام النمساوية الزيارة التي يبدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى العاصمة فيينا والتى تعد أول زيارة لرئيس مصري إلى النمسا منذ 11 عاما، وذكرت وكالة الأنباء النمساوية "إيه بى إيه" أن السيسي حرص على تلبية دعوة نظيره النمساوي إلكسندر فان دير بيلين لإجراء محادثات ثنائية تهدف إلى دعم العلاقات بين البلدين إلى جانب المشاركة فى أعمال المنتدى الأوروبي الأفريقى عالى المستوى، وسلطت الضوء على محادثات أخرى ستجمع الرئيس السيسي مع المستشار النمساوي سباستيان كورتس ورئيس البرلمان فولفانج سابوتكا.
وأشارت الوكالة إلى أهمية الشق الاقتصادي فى الزيارة والذي يتمثل فى المباحثات بين رجال الأعمال فى البلدين من أجل تنشيط التعاون التجاري والاستثمارى المشترك، فيما أوضحت صحيفة "دي بريسه" أن النمسا تختتم رئاستها للاتحاد الأوروبي بعقد المنتدى الإفريقي الأوروبي الذي يجمع عددا من زعماء إفريقيا والاتحاد الأوروبي.وأضافت
وأضافت الصحيفة أن قضية الهجرة احتلت الصدارة في اهتمامات النمسا خلال رئاستها للاتحاد الأوروبي، وأن المنتدى الإفريقي الأوروبي سيعزز علاقات التعاون بين القارتين خاصة في مجال التكنولوجيا.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد غادر القاهرة اليوم الأحد، متوجها إلى العاصمة النمساوية فيينا في زيارة رسمية تستغرق 4 أيام، للمشاركة في أعمال المنتدى رفيع المستوى بين إفريقيا وأوروبا لتعزيز الشراكة بينهما، إذ تأتي مشاركته في المنتدى.
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