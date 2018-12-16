أول تدوينة لمحمد إمام بعد نجاته من الموت

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:عبد الفتاح العجمي ١٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٣٠ م
محمد إمام
تعرّض الفنان محمد إمام، لحادث مروع، خلال تصوير مشاهد عنيفة من فيلمه الجديد "لص بغداد"، وطمأن جمهوره على صحته، في منشور له عبر "إنستجرام"، وكتب: "الحمد لله على كل شيء.. حادثة موتسيكل جامدة أثناء تنفيذ حركة خطرة في فيلم (لص بغداد) بس ربنا ستر.. أنا كويس الحمد لله، شوية كدمات على جروح"، وكشف إمام أن مصمم المطاردات الأجنبي كان في حالة صحية صعبة للغاية، إلا أنه بدأ يتحسن، مضيفًا: "شكرًا لجمهوري وزمايلي وأصدقائي اللي حبوا يطمنوا عليّا.. شكرًا على كل الحب ده".
واختتم محمد إمام ما قاله مستعينًا بالمثل الشعبي: "عمر الشقي بقي.. ماحدش بياكلها بالساهل". ومن جانبه، قرر مخرج الفيلم أحمد خالد موسى، وقف التصوير بضعة أيام، لحين استقرار حالة محمد إمام، ومصمم المطاردات، الصحية، على أن يعود فريق العمل إلى البلاتوهات لاستكمال التصوير خلال الأسبوع المقبل. وسبق أن أشار محمد
واختتم محمد إمام ما قاله مستعينًا بالمثل الشعبي: "عمر الشقي بقي.. ماحدش بياكلها بالساهل".
ومن جانبه، قرر مخرج الفيلم أحمد خالد موسى، وقف التصوير بضعة أيام، لحين استقرار حالة محمد إمام، ومصمم المطاردات، الصحية، على أن يعود فريق العمل إلى البلاتوهات لاستكمال التصوير خلال الأسبوع المقبل.
وسبق أن أشار محمد إمام إلى خطورة تصوير مشهد الأكشن الذي عرّضه للإصابة، ونشر صورة له مع طارق الشورى عبر "تويتر"، وكتب: "أثناء التدريب على مشهد أكشن في فيلم لص بغداد، تقريبًا هيبقى من أغرب وأقوى مشاهد الأكشن اللي هتشوفوها في السينما المصرية إن شاء الله دعواتكم".
"لص بغداد" من بطولة محمد إمام، وفتحي عبد الوهاب، ومحمد عبد الرحمن، وياسمين رئيس، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق، وآخرين، تأليف تامر إبراهيم، إخراج أحمد خالد موسى، ومن إنتاج تامر مرسي.
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