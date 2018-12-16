انت الان تتابع إسرائيل تعاقب سكان الضفة.. ومخاوف من انتفاضة جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - قادة إسرائيل أوصوا بالتركيز على إحباط جهود الإرهابيين المحتملين والمضي في التفريق بين الإرهاب وعامة السكان وتجنب فرض عقاب جماعي قدر المستطاع على سكان الضفة الغربية

تفاقمت الأوضاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وتحولت مؤخرًا إلى هجمات ومداهمات خطيرة في الضفة الغربية، بما يهدد بانتفاضة جديدة، الأمر الذي دفع ساسة إسرائيل إلى التحذير من أن العقاب الجماعي للضفة الغربية، بعد أعمال العنف التي وقعت الأسبوع الماضي قد يفاقم الصراع، رغم صعوبة التنبؤ بالتطورات المحتملة، إلا أن المؤشرات -خاصة فرض طوق أمني إسرائيلي حول رام الله عقب الهجوم- تدل على أن الأوضاع هناك مرشحة إلى مزيد من التفاقم بشكل متفجر وخطير، ومن الضروري أن تَحَذَر تل أبيب كي لا تصل مجريات الأحداث إلى ذروتها.

الكاتب الإسرائيلي عاموس هاريل، سلط الضوء على مطالب نواب الكنيست والناشطين اليمينيين ورؤساء المستوطنات الذين استضافتهم المحطات الإذاعية والتليفزيونية الإسرائيلية بعد الهجومين الداميين اللذين وقعا الأسبوع الماضي. ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، عن الكاتب تحذيره من أن العقاب الجماعي للضفة الغربية، بعد أعمال

الكاتب الإسرائيلي عاموس هاريل، سلط الضوء على مطالب نواب الكنيست والناشطين اليمينيين ورؤساء المستوطنات الذين استضافتهم المحطات الإذاعية والتليفزيونية الإسرائيلية بعد الهجومين الداميين اللذين وقعا الأسبوع الماضي.

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، عن الكاتب تحذيره من أن العقاب الجماعي للضفة الغربية، بعد أعمال العنف التي وقعت الأسبوع الماضي قد يفاقم الصراع مع الفلسطينيين.

وأكد الكاتب أنه من الصعب في الواقع التوصل إلى رابط بين تسريع البناء في المستوطنات وتعزيز الردع أو الشعور بالأمن، وفقا لـ"الإمارات اليوم".



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وأضاف أنه تم توجيه حالة الغضب من الحوادث الأخيرة إلى طلب إيذاء الفلسطينيين عن طريق بناء المزيد من المستوطنات، إلا أنه لم يثبت قط أن التوسع الاستيطاني قد قاد إلى تراجع رغبة سكان الضفة الغربية في محاربة إسرائيل، والعكس قد يكون صحيحا.

علاوة على ذلك، فإن المطالب بإيقاع عقاب جماعي لا يدعمها كبار المسؤولين الأمنيين، حيث إنه في 2015، بعدما قادت موجة من عمليات الطعن وهجمات الدهس إلى مقتل عشرات الإسرائيليين في الضفة الغربية والقدس، قدم الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي موقفا موحدا، يتناقض مع ما قدمه قادة المستوطنات.

وأوضح أن القادة أوصوا بالتركيز على إحباط جهود الإرهابيين المحتملين والمضي في التفريق بين الإرهاب وعامة السكان وتجنب فرض عقاب جماعي قدر المستطاع، كما عارض رؤساء الأجهزة الأمنية تجميد التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية.

وعلى العكس من ذلك، فإنهم لا يزالون ينظرون إليه باعتباره أحد المكاسب التي تدعم استقرار السلطة وفي الوقت نفسه تساعد إسرائيل في حربها ضد الإرهاب، بحسب الكاتب.



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ورصد الكاتب أن المتحدثين اليمينيين، الذين يطالبون الآن بتوسيع وتعجيل هدم منازل المشتبه بتورطهم في أعمال عنف، يقدمون الأمر على أنه ذو فوائد واضحة، دون الاعتماد على أي دليل واقعي، وأن الهدف الرئيسي لعمليات الهدم هو إشباع رغبة الرأي العام الإسرائيلي في الانتقام.

وتابع "الأوضاع تغيرت منذ موجة الإرهاب لعام 2015، ولكن ليس للأفضل"، موضحا أن النظام السياسي في أجواء ما قبل الانتخابات، ولأول مرة، لا يوجد لنتنياهو وزير دفاع يمكن أن يلقي عليه بعض الاتهامات بشأن تدهور الوضع الأمني.

كما أن حماس، التي يبدو أنها لا تزال تأمل في أن تتوصل إلى اتفاق طويل المدى لوقف إطلاق النار مع إسرائيل في قطاع غزة، وفقا لشروطها، لا تزال تحاول إشعال النار في الضفة الغربية، بحسب "سما".



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ولفت الكاتب إلى أن الجزء الأهم في المعادلة، ربما، هو الضعف النسبي للسلطة الفلسطينية، فدعم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الواضح لنتنياهو، والذي لم يبق شيئا للرئيس الأمريكي للعب دور وسيط نزيه في العملية السياسية، أدى إلى زعزعة موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

من جانبه، حذر رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد" الأسبق، داني ياتوم، من خطورة تدهور الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية، وانهيار السلطة الوطنية الفلسطينية، داعيا إلى الحيلولة دون ذلك، والتوقف عن ضم الأراضي الفلسطينية.

وقال المسؤول الأسبق: "هناك جبهة شمالية، وهناك جبهة جنوبية، ونريد تجنب جبهة مركزية، وهذا وقت مناسب، لأن وضعنا سيكون أكثر صعوبة، إذا تم فتح جبهة ضد السلطة الفلسطينية، والتي ستنهار إذا واصلنا ضم الأراضي".