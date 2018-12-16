انت الان تتابع «هودي جتتك فين دلوقتي».. ضبط شاب بحيازته جثة بكرداسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد الشاملي ١٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٢٣ م

جلسة مزاج، "أوفر دوس"، أزمة قلبية، تلخص ملابسات اللحظات الأخيرة في حياة مُسن شرع صديقه في التخلص من جثته في منطقة الزراعات بمركز كرداسة بمحافظة الجيزة. البداية بلاغ تلقاه العميد عاصم أبو الخير، رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر، من إدارة شرطة النجدة بقيادة اللواء عبد الحميد أبو الخير يفيد تحفظ الأهالي على أحد الأشخاص في أثناء محاولته إلقاء جثة بمنطقة الزراعات بطريق البراجيل. وانتقلت قوة من قسم شرطة كرداسة بقيادة المأمور وضباط وحدة المباحث لفحص البلاغ والوقوف على ملابساته.

وكشفت معاينة المقدم محمد أبو زيد، وكيل فرقة شمال أكتوبر، أن الجثة لشخص يدعى "أشرف"، بلغ من العمر 54 سنة، ولا توجد به إصابات ظاهرية، يرتدي ملابسه كاملة، وبسؤال الشخص المتحفظ عليه أفاد أنه صديقه وتوفي في أثناء تعاطيه مخدر الهيروين. وتم اصطحاب المشتبه به إلى ديوان القسم ونقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف