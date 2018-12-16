راح يسرق مرجعش.. حكايات من دفتر «الحرامي الغشيم»

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - علقة موت بالخرطوم تنهي حياة لص المعادي أثناء سرقته سيارة.. وآخر مات بالسكتة القلبية في أكتوبر.. والقبض على أب وأم سرقا زيا مدرسيا لابنتهم وآخر فضحته كاميرات المحل

مابين التعاطف والاستياء تتعدد القصص والمواقف للصوص، ونجد منهم من يتحول من جاني إلى مجني عليه، من خلال جرائم ارتبطت بالسرقة ومنها أكثر عنفا تنتهي بالقتل أو بالسكتة القلبية أو بعلقة ساخنة وفضيحة. وقائع عدة شهدها دفتر الجرائم في الآونة الأخيرة كان آخرها لص المعادي الذي قتل على يد 7 أشخاص، ولص آخر كانت السكتة القلبية مصيره أثناء سرقته لسيارة، وآخر كان ضحية للظروف الاقتصادية وتحول من مواطن شريف إلى لص بسبب زي مدرسي "التحرير".. تستعرض وقائع تحول فيها الجناة إلى مجني عليهم.

خرطوم وجثة واقعة جديدة كشفتها الأجهزة الأمنية، بعدما تم العثور على جثة شاب مجهول الهوية في مياه النيل بالمعادي، وتبين أن 7 متهمين وراء ارتكاب الجريمة، اعتدوا عليه بالضرب وألقوه في نهر النيل، بعد أن ضبطوه أثناء شروعه بسرقة سيارة. تلقى قسم شرطة المعادي بلاغا بالعثور على جثة شخص مجهول بنهر النيل وتبين

خرطوم وجثة واقعة جديدة كشفتها الأجهزة الأمنية، بعدما تم العثور على جثة شاب مجهول الهوية في مياه النيل بالمعادي، وتبين أن 7 متهمين وراء ارتكاب الجريمة، اعتدوا عليه بالضرب وألقوه في نهر النيل، بعد أن ضبطوه أثناء شروعه بسرقة سيارة. تلقى قسم شرطة المعادي بلاغا بالعثور على جثة شخص مجهول بنهر النيل وتبين أن الجثة لشاب مصاب بكدمات في أماكن متفرقة من الجسد.

بإجراء التحريات، تبين أن عمره "16 سنة-عاطل" ومُقيم بمدينة طهطا بمحافظة سوهاج، كما تبين قيام "حارس خصوصي"، بالإمساك بالمجني عليه حال شروعه في سرقة سيارة ربع نقل ملك سائق، حال توقفها بشارع مصر حلوان الزراعي، قبل أن يتجمع بعض الأهالي ويتعدون عليه بالضرب محدثين ما به من إصابات، ووفاته على أثر ذلك واصطحابه إلى شاطى نهر النيل وإلقائه. واعترف الجناة أمام النيابة بارتكاب الواقعة، وكانوا 7 أشخاص عاطلين بينهم قهوجي وسائق، جميعهم مُقيمون بدائرة القسم. وقرر الثالث بتعديه على المجني عليه باستخدام "خرطوم" واشتراكه مع المتهمين من الرابع إلى السابع بنقل جثته إلى ضفاف النهر، وقام السادس والسابع بالتعدي عليه بالضرب ركلاً بالأقدام، فأوديا بحياته ثم ألقوه بنهر النيل ثم لاذوا بالفرار. لص متوفي في مدينة 6 أكتوبر، لقى لص مصرعه أثناء سرقته إطار سيارة، حيث توقفت عضلة قلبه ولفظ أنفاسه الأخيرة عقب مشاهدته لمالك السيارة أثناء واقعة السرقة. ورد إخطار من مستشفى جامعة مصر بوصول، سائق، جثة هامدة إثر إصابته بتوقف فى عضلة القلب، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية، وتبين أنه أثناء قيام المتوفى بسرقة إطار سيارة ملاكى ملك طالب جامعى، أصيب بحالة إعياء وسقط على الأرض جثة هامدة. كيس أسود

عجز الأب عن توفير الزي المدرسي لابنته، وقادته قلة الحيلة إلى معرض المستلزمات الدراسية ليحاول الخروج بزي مدرسي جديد لابنته بعد أن أخفاه داخل "كيس أسود"، محاولا التسلل خارجا لكن كاميرات المراقبة رصدته.

وتم القبض على المواطن وزوجته لسرقتهما زيا مدرسيا في المعرض المقام بميدان الساعة بمدينة دمياط، بعدما التقطت إحدى كاميرات مراقبة سيدة تقف بجوار زوجها، وأخرجت كيسا أسودا من حقيبتها، وأخفت فيه الزي مدرسي وهو خاص بالمرحلة الابتدائية".

وصاحبت الواقعة حالة من الجدل والاستياء لما وصل إليه حال الأهالي من فقر وخوف وعدم مقدرتهم على شراء أبسط الاحتياجات الأساسية لأسرهم.

وقال الأهالي عبر صفحات السوشيال ميديا التابعة لمحافظة دمياط، "الدمايطة وصلوا انهم مش معاهم فلوس يشتروا حتى هدوم المدرسة لما راجل باين عليه إنه محترم ومش حرامى يضطر يمد إيده ويسرق بدلة مدرسة علشان خاطر بنته متزعلش ومتبقاش أقل من أصحابها يبقى ربنا يستر علينا من الأيام الجاية". شيكولاته

في محافظة الجيزة التقطت كاميرات سوبر ماركت شهير رجل يسرق قطعة "شيكولاتة" لإعطائها لطفله، وبمواجهة الأب أقر بسرقتها.

ومثل المتهم أمام نيابة قسم الجيزة وقرر أن طفله شاهد أطفالا آخرين يتناولون الشيكولاتة فطلب منه إحضارها له ولضيق اليد قرر الاستيلاء عليها، فدخل إلى سوبر ماركت شهير وأخذ قطعة شيكولاتة فالتقطته كاميرات المحل وألقى القبض عليه وتم بعدها إخلاء سبيله. ومن جانبه قال اللواء فاروق المقرحي الخبير الأمني، إن لصوص الوقت الحالي لديهم وسائل إجرامية تفوق الخيال، وأن اللصوص في الوقت السابق كانوا لا يرتكبون جرائم قتل بل يتفننون في السرقة دون كوارث أخري، وتقاء حبل المشنقة، ولذلك عندما يتم ضبطه من قبل صاحب المنزل أو المجني عليه فأنه لا يضطر إلى المقاومة، قائلا: "حرامية اليومين دول مغفلين ومجرمين بالصدفة".

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