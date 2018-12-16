هل نجح ماكرون في احتواء «السترات الصفراء»؟

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - على مدى الأسابيع الماضية امتلأت شوارع فرنسا بالمتظاهرين إلا أن أعدادهم قلت بعد الإصلاحات التي اتخذها الرئيس الفرنسي.. فهل نجح ماكرون في احتواء "السترات الصفراء"

في السابع عشر من نوفمبر الماضي، احتل 300 ألف متظاهر يرتدون سترات صفراء، شوارع المدن الفرنسية، للمطالبة بإسقاط الضرائب المفروضة على الوقود، فيما عرف بعد ذلك باسم مظاهرات "السترات الصفراء"، وشهدت مظاهرات الثامن من ديسمبر أعمال عنف ونهب لعدد من المتاجر في المدن الفرنسية، بالإضافة إلى تشويه النصب التذكاري لقوس النصر، ما دفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لاتخاذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية التي دعا إليها المتظاهرون، وشهدت آخر جولة من المظاهرات، أمس السبت، تراجعا هائلا في أعداد المتظاهرين، ما يشير إلى أن ماكرون قد نجح في احتواء المظاهرات.

وأشارت شبكة "بلومبرج" إلى أن أعداد المتظاهرين السبت الماضي انخفضت إلى النصف عما كانت عليه يوم السبت الذي سبقه. ففي الوقت الذي كان يدعو فيه المتظاهرون إلى استقالة ماكرون في مظاهرات أمس السبت للمرة الخامسة على التوالي، ظهرت لافتات أخرى تدعو إلى رفع الحد الأدنى للأجور. وكشفت تقديرات وزارة الداخلية الفرنسية

وأشارت شبكة "بلومبرج" إلى أن أعداد المتظاهرين السبت الماضي انخفضت إلى النصف عما كانت عليه يوم السبت الذي سبقه. ففي الوقت الذي كان يدعو فيه المتظاهرون إلى استقالة ماكرون في مظاهرات أمس السبت للمرة الخامسة على التوالي، ظهرت لافتات أخرى تدعو إلى رفع الحد الأدنى للأجور. وكشفت تقديرات وزارة الداخلية الفرنسية إلى أن أعداد المتظاهرين أمس السبت وصلت إلى 66 ألف متظاهر، مقارنة بمظاهرات الثامن من ديسمبر، التي شهدت مشاركة 126 ألف متظاهر. وأضافت الوزارة أن أعداد المتظاهرين في باريس قلت من 10 آلاف في السبت قبل الماضي، إلى 4 آلاف فقط، متأثرين بحالة الطقس السيئ في العاصمة الفرنسية. ماكرون: الحكومة لن تستفيد من زيادة الأجور في يناير وصرح الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، أن "حركة السترات الصفراء في أيامها الأخيرة"، وأضاف أن تلبية ماكرون عددا من مطالبها، أثبت أنها حركة "مفيدة" لأنها قدمت فوائد للمواطنين. وارتدى آلاف المواطنين سترات صفراء، في المظاهرات التي استمرت لأكثر من شهر في شوارع المدن الفرنسية، رفعوا خلالها عددا من المطالب، تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور وتخفيض الضرائب، إلى تحسين الخدمات العامة. وشهدت مظاهرات الأسبوع الماضي أعمال عنف ونهب لعدد من المتاجر والمطاعم، وهو ما دفع الرئيس الفرنسي إلى الحد من الخسائر الاقتصادية لهذه التظاهرات، وأعلن الاثنين الماضي عددا من الإصلاحات التي شملت رفع الحد الأدنى للأجور، وإلغاء الضرائب على ساعات العمل الإضافي، وزيادة المعاشات. وحذر وزير الداخلية الفرنسي كريستوفر كاستنر، الجمعة الماضية، من أن مظاهرات السبت سوف تجذب الناهبين، والمتطرفين اليساريين واليمينيين، مشيرا إلى أن الحكومة الفرنسية ستنشر نحو 8 آلاف شرطي ومدرعات لحفظ الأمن في العاصمة. فرنسا تواجه موجة جديدة من احتجاجات «السترات الصفراء» وفي تغريدة له أمس السبت قال كاستنر "بسبب تمسك أفراد الشرطة بالعمل ضمن اللوائح الموضوعة، انتهى اليوم على خير". وعلى الرغم من أن الشرطة استخدمت خراطيم المياه، وقنابل الغاز المسيل للدموع من شارع الشانزليزيه في وسط باريس، فإن الاشتباكات كانت أقل بكثير مما كانت عليه الأسبوع الماضي. وقالت الشبكة إن الشرطة الفرنسية ألقت القبض أمس السبت على 168 متظاهرا في العاصمة، ما زال 112 منهم محتجزين، وهو أقل بكثير من أعداد المقبوض عليهم في مظاهرات الأسبوع الماضي الذين بلغ عددهم نحو 700 متظاهر. وتسببت التظاهرات في تدهور الاقتصاد الفرنسي، وانهيار معدلات النمو، التي كان يحتاج إليها ماكرون، لمساعدته في تنفيذ إصلاحاته الاقتصادية. «السترات الصفراء» تنتصر.. ماكرون يُجري 4 إصلاحات وتضاءلت نسبة استثمارات القطاع الخاص في البلاد خلال شهر ديسمبر للمرة الأولى خلال رئاسة فرنسا، كما خفّض بنك فرنسا توقعاته بالنمو للعام الجاري والمقبل، حيث أشار عدد من التقارير إلى انخفاض أرباح العديد من القطاعات. ووسط هذه الأزمات، قلت رغبة الفرنسيين في الشراء، حيث كشف الاتحاد الوطني لتجار التجزئة أن التظاهرات تسبب في خسائر تقدر بنحو مليار يورو. وتأتي الاحتجاجات بعد أيام من قيام رجل بإطلاق النار على أشخاص في سوق للكريسماس في مدينة ستراسبورج الفرنسية، مما أسفر عن مقتل عدة أشخاص وإصابة 12 آخرين.

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