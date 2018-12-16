انت الان تتابع وزير التعليم: عطل بنك المعرفة سببه الإقبال الشديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ١٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:٣٩ م

طارق شوقي وزير التعليم

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إن الإقبال على الدخول على بنك المعرفة كان كثيفا خلال الساعات الأخيرة، مضيفا أن السيرفر الخاص بموقع بنك المعرفة تعرض لعطل في الساعات الأولى من صباح اليوم، بسبب الإقبال الكثيف على الدخول عليه بعد الشرح التفصيلي الذي تم تقديمه عن كيفية الاستفادة من بنك المعرفة على أحد البرامج التليفزيونية، ليلة أمس السبت، مضيفا: "سعيد جدا إن الناس بدأت تهتم ببنك المعرفة وتقبل على استخدامه".

وأشار شوقي إلى أنه تم إصلاح عطل السيرفر بعد وقت قليل، لأن هناك عددا كبيرا من الموظفين يسهر على خدمة جمهور بنك المعرفة يوميا.وكان وزير التربية والتعليم، قد صرح في شهر سبتمبر الماضي، بأنه تم توفير 16 ألفا و700 فيديو للأطفال على بنك المعرفة ويتم تجديدها يوميا، مؤكدا أن هذه الفيديوهات تم مراجعتها من قبل