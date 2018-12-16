وزير التعليم: عطل بنك المعرفة سببه الإقبال الشديد

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ١٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:٣٩ م
طارق شوقي وزير التعليم
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إن الإقبال على الدخول على بنك المعرفة كان كثيفا خلال الساعات الأخيرة، مضيفا أن السيرفر الخاص بموقع بنك المعرفة تعرض لعطل في الساعات الأولى من صباح اليوم، بسبب الإقبال الكثيف على الدخول عليه بعد الشرح التفصيلي الذي تم تقديمه عن كيفية الاستفادة من بنك المعرفة على أحد البرامج التليفزيونية، ليلة أمس السبت، مضيفا: "سعيد جدا إن الناس بدأت تهتم ببنك المعرفة وتقبل على استخدامه".
وأشار شوقي إلى أنه تم إصلاح عطل السيرفر بعد وقت قليل، لأن هناك عددا كبيرا من الموظفين يسهر على خدمة جمهور بنك المعرفة يوميا.وكان وزير التربية والتعليم، قد صرح في شهر سبتمبر الماضي، بأنه تم توفير 16 ألفا و700 فيديو للأطفال على بنك المعرفة ويتم تجديدها يوميا، مؤكدا أن هذه الفيديوهات تم مراجعتها من قبل
وأشار شوقي إلى أنه تم إصلاح عطل السيرفر بعد وقت قليل، لأن هناك عددا كبيرا من الموظفين يسهر على خدمة جمهور بنك المعرفة يوميا.
وكان وزير التربية والتعليم، قد صرح في شهر سبتمبر الماضي، بأنه تم توفير 16 ألفا و700 فيديو للأطفال على بنك المعرفة ويتم تجديدها يوميا، مؤكدا أن هذه الفيديوهات تم مراجعتها من قبل متخصصين ويجب على ولي الأمر أن يأخذ بيد الطفل للاستفادة من تلك الثروات الحقيقة وهناك مسلسلات للأطفال في المناهج ويجب أن تنتشر هذه المعلومات. للمزيد من التفاصيل (اضغط هنا)
وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في شهر يوليو الماضي، إن مصر الدولة الوحيدة على مستوى العالم التى قامت بتأسيس بنك للمعرفة يطلع عليه كل من يحمل هاتفا مصريا، متابعا: "نحن الوحيدين فى العالم اللى عملنا بنك معرفة لكل حامل موبايل مصري". للمزيد من التفاصيل (اضغط هنا)
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