ملاحقات ومداهمات.. «جمهورية إمبابة» في قبضة الشرطة

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد الشاملي ١٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:٣١ م
في واحدة من أكبر الحملات الأمنية، وجهت مديرية أمن الجيزة حملة مكبرة استهدفت فرض السيطرة الأمنية بمنطقة إمبابة، والتصدي لظاهرة انتشار مروجي المواد المخدرة خاصة الإستروكس، والقبض على حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة؛ تحقيقا للتواجد الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام. وخلال الـ24 ساعة الماضية، تمكنت الحملة التي ترأسها اللواء محمود عبد التواب، نائب مدير مباحث الجيزة، والعميد عمرو طلعت رئيس مباحث شمال الجيزة من ضبط 7 قضايا إحراز سلاح ناري و17 قطعة ساح أبيض و29 طلقة مختلفة الأعيرة.
وأسفرت الحملة بمشاركة ضباط قطاع المشال بقيادة العقيد محمد عرفان والمقم أمثل حرحش من ضبط 32 متهما بالاتجار في المواد المخدرة بمضبوطات (1980 جم حشيش، 4660 جراما من مخدر الاستروكس، 706 جرامات هيروين، 1730 قرصا مخدرا). في مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 240 حكما قضائيا متنوعا بينها 6 بالسجن المؤبد، وألقى
وأسفرت الحملة بمشاركة ضباط قطاع المشال بقيادة العقيد محمد عرفان والمقم أمثل حرحش من ضبط 32 متهما بالاتجار في المواد المخدرة بمضبوطات (1980 جم حشيش، 4660 جراما من مخدر الاستروكس، 706 جرامات هيروين، 1730 قرصا مخدرا).
في مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 240 حكما قضائيا متنوعا بينها 6 بالسجن المؤبد، وألقى ضباط مباحث إمبابة بقيادة المقدم محمد ربيع ومعاونه الرائد مؤمن فرج القبض على 6 متهمين هاربين من المراقبة و8 آخرين صادر ضدهم ضبط وإحضار.
مروريا، تم تحرير 16 مخالفة سحب متنوع، 40 نموذج 125 و35 كلبشا، فضلا عن إزالة 15 إعلانا ورفع 430 كرسيا و37 استاند حديد.
وجاءت الحملة في ضوء توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافحة الجريمة في شتى صورها في مجال المنع والكشف، وتنفيذًا لخطة اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير للقطاع.
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