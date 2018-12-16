انت الان تتابع ملاحقات ومداهمات.. «جمهورية إمبابة» في قبضة الشرطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد الشاملي ١٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:٣١ م

في واحدة من أكبر الحملات الأمنية، وجهت مديرية أمن الجيزة حملة مكبرة استهدفت فرض السيطرة الأمنية بمنطقة إمبابة، والتصدي لظاهرة انتشار مروجي المواد المخدرة خاصة الإستروكس، والقبض على حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة؛ تحقيقا للتواجد الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام. وخلال الـ24 ساعة الماضية، تمكنت الحملة التي ترأسها اللواء محمود عبد التواب، نائب مدير مباحث الجيزة، والعميد عمرو طلعت رئيس مباحث شمال الجيزة من ضبط 7 قضايا إحراز سلاح ناري و17 قطعة ساح أبيض و29 طلقة مختلفة الأعيرة.

وأسفرت الحملة بمشاركة ضباط قطاع المشال بقيادة العقيد محمد عرفان والمقم أمثل حرحش من ضبط 32 متهما بالاتجار في المواد المخدرة بمضبوطات (1980 جم حشيش، 4660 جراما من مخدر الاستروكس، 706 جرامات هيروين، 1730 قرصا مخدرا). في مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 240 حكما قضائيا متنوعا بينها 6 بالسجن المؤبد، وألقى