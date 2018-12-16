الان تتابع الدفاعات الجوية للتحالف تسقط ٨ صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيات على مواقع للجيش اليمني والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات ذكرت وسائل إعلام يمينة، اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية التابعة لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أسقطت 8 صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيات الحوثي على مواقع للجيش الوطني اليمني في الحديدة.

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