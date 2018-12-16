” الأرصاد ” : استمرار نشاط الرياح وشبه انعدام الرؤية بمكة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، تنبيهًا متقدمًا يفيد باستمرار النشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى شبه انعدام الرؤية الأفقية في منطقة مكة المكرمة.

وأوضحت ” الأرصاد ” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن الحالة تشمل رنية، وظلم، والأجزاء المجاورة لها؛ حيث تبدأ في تمام الساعة 16:00 إلى الساعة 21:00 من مساء اليوم.