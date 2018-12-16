عقل:ما حصل في حصارات جريمة بيئية موصوفة ولن تكون صحة اللبنانيين سائبة

أعلن عضو المجلس السياسي في ​التيار الوطني الحر​ المحامي ​وديع عقل​ ان "الذي حصل في بلدة حصارات في ​قضاء جبيل​ هو جريمة بيئية وصحية موصوفة، تحركت على اثره وزارتي ​البيئة​ و​مكافحة الفساد​، بعدما زوّد ابناء من المنطقة المعنيين بصور لالاف طيور الدجاج النافقة المرمية في الطبيعة، ما استوجب إعطاء مدعي عام جبل لبنان، القاضية ​غادة عون​ إشارة قضائية لفتح تحقيق بالحادث، فتوجهت قوة من الأمن الداخلي، وأمن الدولة، وفرع المعلومات، كما الطب الشرعي، الى المكان وضبطت الدجاج النافق، كما توجه الى المكان اليوم قائمقام جبيل للاطلاع على الوضع".

وكشف عقل في حديث تلفزيوني ان "المفاجأة كانت ان رميت اليوم قبل وصولنا الى مكان الجريمة، مادة كلسية فوق الدجاج النافق لإخفاء هذه الجريمة البيئية"، مشيرا الى ان "صاحب المزرعة وافانا الى المكان واعترف برميه الدجاج والتحقيقات جارية لكشف كل ملابسات القضية"، ولفت عقل الى ان "ما حدث يشكل خطرا كبيرا نظرا لقربه من مجرى النهر في المنطقة"، محذرا "من أي تدخلات سياسية لحماية المرتكبين، لأن من غير المقبول ان تكون صحة اللبنانيين سائبة، وما حصل في حصارات هو من اسوأ انواع الفساد"، مطمئنا اللبنانيين الى ان "سيكون هناك اجراءات قضائية حاسمة في هذا الملف".