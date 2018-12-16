قاسمي: نتائج مشاورات السويد جاءت مطابقة لسياسة ايران تجاه العدوان

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ال​ايران​ية ​بهرام قاسمي​، خلال مؤتمر صحفي،أن "نتائج مشاورات ​السويد​ حول ​اليمن​ جاءت مطابقة للسياسة التي انتهجتها ايران تجاه العدوان"، مشيراً إلى أن "ايران طالبت منذ البداية بوقف العدوان وايصال المساعدات ووقف اطلاق النار لتوفير الأرضية للمحادثات اليمنية".

وطالب قاسمي ​المجتمع الدولي​ بـ "الابقاء على ​الاتفاق النووي​"، معتبراً أن "آلية التبادل المالي مع الدول الأوروبية هي البديل لانسحاب ​الادارة الأميركية​ من الاتفاق النووي".

وأوضح المتحدث باسم ​الخارجية الإيرانية​ أن "آلية التبادل المالي واجهت بعض الصعوبات لأن العمل بها يجري للمرة الأولى منوها الى ان الدول الأوروبية طالبت بعدم الكشف عن تفاصيل آلية التبادل المالي كما طالبنا نحن بذلك"، مشيراً إلى "أننا سوف نبقى في الاتفاق النووي مادام يضمن ويوفر مصالح ايران".