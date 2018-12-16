الفريق التراس: التعاون مع إحدى الشركات الصينية الرائدة لتحديث مرفق السكة الحديد والمترو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تعزيز التعاون مع دولة الصين، ومواصلة ما تم الاتفاق عليه مؤخرا خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الصين، خاصة في ظل قوة ومتانة العلاقات بين البلدين والممتدة منذ زمن طويل، مشيرا إلى أن الهيئة تتعاون منذ تأسيسها مع كبري الشركات الصينية في العديد من مجالات التصنيع.

جاء ذلك خلال لقاء الفريق التراس مع دنج يونج رئيس مجلس إدارة شركة (CR20G) الصينية الرائدة في صناعات السكك الحديدية والقطار السريع والمونوريل، لبحث فرص التعاون وكيفية الاستفادة من الخبرات الصينية لتعميق وتوطين التكنولوجيا لصناعات المونوريل والقطار السريع، وذلك في إطار اهتمام الحكومة بتطوير وتحديث إسطول العربات بمرفق السكة الحديد والمترو وإدخال القطارات السريعة.

وشدد التراس على أن الهيئة العربية للتصنيع تضع نصب أعينها توفير كافة الإمكانيات والسبل لتسريع عجلة التنمية في إطار النهضة والإنجازات غير المسبوقة التي تتم علي أرض الوطن، فضلا عن تعميق نسب التصنيع المحلي لزيادة القيمة المُضافة بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويعمل على تشغيل الكيانات الاقتصادية الوطنية ويوفر العملات الأجنبية.

وقال "اتفقنا علي إقامة قاعدة صناعية لتلك الصناعات الواعدة في مجال القطار السريع والمونوريل، منوها بأن لدينا خبرات متميزة من خلال مصنع (سيماف) المتخصص في مهمات السكك الحديدية والمترو، كما أكد أن الدولة تعطي أولوية قصوي لمشروعات النقل، التي تمثل العمود الفقري للتنمية المنشودة.. وهذا ما تؤكد عليه القيادة السياسية دوما في تكليفاتها بكافة المشروعات التنموية".

ومن جانبه، أكد دنج يونج رئيس الشركة الصينية أهمية التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع كأولوية أولي باعتبارها مؤسسة وطنية، فضلا عن ضرورة استغلال كافة الإمكانيات المتاحة.

وأشار إلى اتفاقه مع الفريق التراس علي تكامل كافة الجهود والعمل علي تذليل كافة العقبات لتحقيق أعلي نسب من التصنيع المحلي في مجالات القطار السريع والمونوريل.