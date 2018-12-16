نشطاء صوماليون يكشفون عن جرائم بشعة ترتكبها الحكومة في بيدوا .. صورة

كشف نشطاء صوماليون عن جرائم ترتكبها حكومة بلادهم، بحق المدنيين والمواطنين في مدينة بيدوا، ثالث أكبر مدن الصومال والواقعة في وسط جنوب الصومال شمال غرب العاصمة مقديشو .
وقال النشطاء أن الحكومة الصومالية تستعمل أسلوب الإستعمار في القرون الوسطى، حين كان يربط الناس بعضهم ببعض ويضربونهم ويبيعونهم .
وأكد النشطاء أن هذا ما يحدث الأن للمواطنين في مدينة بيدوا .. ناشرين صوراً تؤكد صحة إتهاماتهم وصور أخرى للمقارنة بما كان يحدث أبان الإستعمار .
تجدر الإشارة إلى أن مدينة بيدوا يطلق عليها اسم "هبة العيون"، نسبة للعيون التي تنبع منها المياه العذبة.
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