جدال في جروب واتس آب يدفع مليشيا الحوثي إلى اختطاف مدير كاك بنك بصنعاء

أقدمت مليشيا الحوثي الانقلابية على اختطاف مدير فرع كاك بنك بصنعاء على خلفية جدال في جروب واتس آب.

ولم يكن يدرك «غسان محمد أبو غانم»، أن جدالاً في إحدى مجموعات تطبيق المراسلة الشهير «واتساب»، سيوصله إلى سجن الأمن القومي (المخابرات) الواقع تحت سيطرة جماعة الحوثيين.

ففي تمام الساعة السابعة مساء الأحد الماضي الموافق 9 ديسمبر، تلقى «غسان أبو غانم»، مدير فرع «كاك بنك» بشارع الستين، استدعاءً من جهاز الأمن القومي، بالعاصمة صنعاء، وحينما وصل إلى هناك تم اعتقاله وإيداعه السجن وحرمان أهله من زيارته.

ووجه الشيخ «غمدان محمد أبو غانم»، شقيق المعتقل «غسان أبو غانم»، شكوى للنائب العام، تضمنت توضيحاً حول ملابسات اعتقال شقيقه، الذي قال إنه تعرض لاعتقال تعسفي من قبل جهاز الأمن القومي.

وأوضح «أبو غانم» في الشكوى المرفوعة للنائب العام المعين من قبل الحوثيين، إن شقيقه تعرض للاعتقال من قبل جهاز الأمن القومي، بسبب مشادة كلامية في إحدى مجموعات الواتساب، مع شخص يدعى «عبدالله عزيز».