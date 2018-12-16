فنزويلا وروسيا يعززان تعاونهما العسكري

أعلنت القيادة الإستراتيجية للقوات المسلحة الوطنية البوليفارية في فنزويلا تفعيل جدول الأعمال مع روسيا، فيما يتعلق بتحسين قدراتها الدفاعية.

وغرًد الحساب الرسمي للمؤسسة العسكرية الفنزويلية، عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "لقد تم تنشيط مجموعات العمل المشتركة بين روسيا وفنزويلا في مجالات: العمليات والدفاع الجوي والدفاع والتخطيط الاستراتيجي واللوجستيات وغيرها"، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة إسبان تي في الإسبانية، اليوم الأحد.

وأفادت التغريدة بأن رئيس القيادة ريميخيو سيباليوس، استقبل وفد تابع للقوات العسكرية الروسية التابعة لمناقشة تطوير إستراتيجيات الدفاع المستخدمة من قبل القوات المسلحة الوطنية البوليفارية.

يذكر أن نشر الطائرات الروسية تو-160 في الأراضي الفنزويلية أثارغضب الولايات المتحدة الأمريكية، حيث انتقد وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، إرسال قاذفات القنابل إلى جمهورية البوليفارية.

ورفض وزير الخارجية الفنزويلي خورخي اريرازا بدوره رد فعل بومبيو ضد التعاون العسكري بين موسكو وكاراكاس ووصفه موقف الولايات المتحدة على أنه "غير محترم وساخر".

