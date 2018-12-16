pزب إسترالى يعارض قرار الحكومة الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل

أكد حزب العمال الأسترالى المعارض أنه سيواصل الاعتراف بتل أبيب كعاصمة لإسرائيل، ومعارضته نقل سفارة بلاده إلى القدس الغربية.

ذكرت ذلك صحيفة ذا أستراليان ـ على موقعها الإلكترونى اليوم الأحد، مشيرة إلى أن هذا التصريح أثار غضب رئيس الوزراء سكوت موريسون الذى أعلن أمس أن بلاده تعترف الآن بـ"القدس الغربية" عاصمة لإسرائيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن موريسون اتهم زعيم حزب العمال، أكبر أحزاب المعارضة فى استراليا بيل شورتن، بـ"أنه ليس من أصدقاء إسرائيل".

وكانت أستراليا قد أعلنت اعترافها رسميا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، متراجعة بذلك عن سياسة تنتهجها فى الشرق الأوسط منذ عشرات السنين، ولكنها لن تنقل سفارتها هناك على الفور انتظارا لتحديد الوضع النهائى بين إسرائيل وفلسطين مع استمرار اعترافها بحل الدولتين وأن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية.