إصابة 5 أشخاص إثر هبوط اضطرارى لمروحية فى روسيا

ذكر ممثل بخدمات الطوارئ الإقليمية الروسية أن خمسة أشخاص أصيبوا إثر هبوط اضطراري لمروحية طراز "مي 8-" شمال منطقة "تومسك" الروسية، وفقًا لما أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، اليوم الأحد.

وحسب بيانات، حدث عطل في عدة الهبوط بالمروحية.

وقال المتحدث باسم خدمات الطوارئ الروسية: "وقع الحادث أثناء الدخول إلى منصة هبوط طائرات الهليكوبتر بمدينة كيدروفي، هناك خمسة مصابين، ثلاثة منهم بالمستشفى، وكان على متن المروحية 25 شخصًا، بينهم طاقم من ثلاثة أفراد، وجميع المصابين مواطنون روس من سيبيريا، وتم فتح تحقيق في الحادث".

